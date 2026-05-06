Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 'Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız şüpheleri olmasın'

"İlk defa elenmiyoruz. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta.

Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz, kadro değişikliğimiz yok. Geçen hafta Gaziantep maçında rotasyon yapıldığı için tepki aldık.

Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Devre arasında bir değişim yaşandı. Belki tarihte böyle bir değişim olmadı. Çok doğru bir değişim olduğunu düşünüyorum.

Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz diye daha önce de söyledim. Zamanla işlerin düzeldiğini düşünüyorum. İyi oyuncular aldık. Takımı toparladık. Sonuçlar gelmeye başladı. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal.

Taraftar kısa metraj bir başarı istiyor ama burası Anadolu takımı değil. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmak. Bu sene öyle bir pozisyonumuz yok. Bu sene öyle bir kadro derinliğimiz yoktu. Taraftar da tepkisinde haklı. Protesto edebilirler. Onlara karşı saygılıyız. Ben ve ekibim işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için neler yapılması gerektiğini biliyoruz."