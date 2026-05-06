Aziz Yıldırım çağrı yaptı, başkan adaylığından çekildi: Seçime girmiyor

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T14:40+0300

Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.Sarı-lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, şunları kaydetti:"Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

