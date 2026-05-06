Askeri Stratejist Kemal Olçar: ABD, Avrupa’nın korunmasını önemli görmüyor

“Tomahawk sistemleri bataryalar şeklinde kullanılıyor ve bunlar seyir füzeleri. Yaklaşık 2 bin kilometreye kadar menzile sahip. Seyir füzesi olduğu için jet motorlu. En önemli özelliği alçak irtifadan uçabilmesi. Bu şekilde radarlara yakalanma ihtimali çok düşük. Maliyeti de fazla değil, yaklaşık 2 milyon dolar civarında. Dolayısıyla Avrupa için önemli bir kuvvet çarpanı olarak görünüyor. Eskiden bu füze sistemleri Avrupa’nın birçok yerinde konuşluydu. Son olarak Almanya talep etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in bir röportajında ABD’nin bunları yerleştirmeyeceği ortaya çıktı. Sadece Tomahawk değil SM-6’larda iptal oldu. Trump bunları yerleştirmekten vazgeçti. Bunlar denizden, havadan, karadan, her türlü platformdan atılabiliyor ve nokta atışı vuruşlar yapıyor. ABD’nin bunları geri çekmesinin iki sebebi var. Birincisi; ABD uzun zamandır, Atlantik ve Avrupa ilişkilerini masaya yatırdı. Yani diyorlar ki; ‘Biz Avrupa’nın korunmasıyla ilgili gerek silah sistemleri gerek askeri harekatlara katkı gerekse de maddi külfete ortaklık meselesini gözden geçireceğiz. Hatta NATO’dan çıkışa doğru gidiş yapacağız’. İkincisi de ellerinde stok olarak 3 bin 100 tane Tomahawk füzesi mevcut. Bunun bin 200 tanesini İran savaşında harcadılar. Yani ciddi bir stok sorunu var. Üretim için bir şirket yılda bin tane üretmeyi taahhüt etti ve bir anlaşma imzaladı. Bunların tedarik süreçleri yıllar sürüyor.”