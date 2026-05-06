Askeri Stratejist Kemal Olçar: ABD, Avrupa’nın korunmasını önemli görmüyor
bölgenin kalbi
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füze konuşlandırma planını rafa kaldırma kararını yorumladı. Olçar, “ABD Avrupa’nın korunmasını önemli görmüyor. Ayrıca ciddi bir stok sorunu yaşıyor. AB üyesi ülkeler büyük panik içinde” dedi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, “ABD’nin Almanya’dan asker çekme açıklaması, NATO’daki kriz, ABD’nin İran savaşında yaşadığı mühimmat sıkıntısı ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’ya uzun menzilli füze konuşlandırma planını rafa kaldırması... Bunlar ABD ile Avrupa arasındaki savunma geriliminin işaretleri” ifadelerini kullandı.
Füze kararının iki sebebi
Yaşanan gerilimi değerlendiren Askeri Stratejist Olçar, Trump’ın uzun menzilli füze kararının iki temel sebebi olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Tomahawk sistemleri bataryalar şeklinde kullanılıyor ve bunlar seyir füzeleri. Yaklaşık 2 bin kilometreye kadar menzile sahip. Seyir füzesi olduğu için jet motorlu. En önemli özelliği alçak irtifadan uçabilmesi. Bu şekilde radarlara yakalanma ihtimali çok düşük. Maliyeti de fazla değil, yaklaşık 2 milyon dolar civarında. Dolayısıyla Avrupa için önemli bir kuvvet çarpanı olarak görünüyor. Eskiden bu füze sistemleri Avrupa’nın birçok yerinde konuşluydu. Son olarak Almanya talep etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in bir röportajında ABD’nin bunları yerleştirmeyeceği ortaya çıktı. Sadece Tomahawk değil SM-6’larda iptal oldu. Trump bunları yerleştirmekten vazgeçti. Bunlar denizden, havadan, karadan, her türlü platformdan atılabiliyor ve nokta atışı vuruşlar yapıyor. ABD’nin bunları geri çekmesinin iki sebebi var. Birincisi; ABD uzun zamandır, Atlantik ve Avrupa ilişkilerini masaya yatırdı. Yani diyorlar ki; ‘Biz Avrupa’nın korunmasıyla ilgili gerek silah sistemleri gerek askeri harekatlara katkı gerekse de maddi külfete ortaklık meselesini gözden geçireceğiz. Hatta NATO’dan çıkışa doğru gidiş yapacağız’. İkincisi de ellerinde stok olarak 3 bin 100 tane Tomahawk füzesi mevcut. Bunun bin 200 tanesini İran savaşında harcadılar. Yani ciddi bir stok sorunu var. Üretim için bir şirket yılda bin tane üretmeyi taahhüt etti ve bir anlaşma imzaladı. Bunların tedarik süreçleri yıllar sürüyor.”
‘Avrupa Birliği üyesi ülkeler büyük panik yaşıyorlar’
ABD’nin güvenlik mimarisini gözden geçirdiğini belirten Olçar, “Trump için şu anda Avrupa’nın korunmasını önemli görmüyor. Çünkü ağırlık merkezlerini Pasifik’e kaydırmış durumdalar. ABD, NATO harekat komutanlıklarından çekiliyor. Napoli’deki ve Virginia’daki komutanlıklardan çekildiler. Tüm bunlar olunca Avrupa Birliği üyesi ülkeler büyük bir panik yaşıyorlar. Rusya Federasyonu’nun bölgedeki hedefleri belli. Kendi hinterlandlarında NATO tarafından herhangi bir harekat bölgesi işgali istemiyorlar. Özellikle doğuya doğru da yayılmasını arzu etmiyorlar. Onlara göre Rusya’nın yapabileceklerinin sınırı da yok. NATO’suz Avrupa kıtası tamamen korumasız halde” diye konuştu.
‘ABD, Avrupalıları dize getirmek için kuvvetlerini çekiyor’
Olçar, Avrupa ülkelerinin stoklarında bu füzelere alternatif olabilecek seyir füzelerinin, balistik füzelerin olduğunu ancak bunların yeterli olmadığını söyledi. Avrupa ülkelerinin bu füzeleri kullanabilecek birlik bulmakta da zorlandığını vurgulayan Olçar, “ABD, Avrupalıları dize getirmek için, bazı kuvvetlerini çekerek yalnız kaldıklarını gösteriyor. İran savaşında destek vermemelerini ve Pasifik’te olası bir gerginlikte destek vermeyeceklerini hatırlatıyor. Avrupa’nın kendi ordusunu kurmasının 2030-2035’e kadar vakti var” dedi.