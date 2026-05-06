Ali Çağatay: ‘’Çocukların üzerinden sefahat yapıyorsunuz’’

''Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde veri güvenliği toplantısı yaptı. 30 milyon 250 bin liraya mal olan toplantının yapıldığı otelde macera duşu var, aqua park var, vip sauna var, masaj var, kese köpük var, uluslararası mutfak var. Çocukların cesetleri daha soğumadı demek lazım. Çocukların üzerinden bu sefahatı gerçekleştiriyorsunuz. Okullarda sabun yok, okullarda tuvalet kağıdı yok, siz 5 yıldızlı otellerde eğitimin sorunlarını konuşuyorsunuz. Çocuklara, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verin dedik. Çocuklar aç gidip geliyorlar. Bunu yapmıyorsunuz, sonra dönüyorsunuz 30 milyon liraya 5 yıldızlı otelde parti veriyorsunuz.''