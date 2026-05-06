Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Ali Çağatay: ‘’Çocukların üzerinden sefahat yapıyorsunuz’’
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Antalya’da düzenlediği toplantıyı ve okul saldırılarını araştırmak... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
10:00 06.05.2026
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Antalya’da düzenlediği toplantıyı ve okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyonun yurt dışı talebini değerlendirdi.
Ali Çağatay, okullardaki temel ihtiyaç eksiklerine dikkat çekerek eğitim politikalarını eleştirdi. Çağatay, kamu harcamalarının önceliklerinin tartışmalı hale geldiğini belirtirken, okul saldırıları sonrası atılan adımların da toplumdaki sorunlardan uzak olduğunu savundu.

‘Okullarda sabun yok, siz 5 yıldızlı otellerde eğitimin sorunlarını konuşuyorsunuz’

Çağatay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde düzenlediği veri güvenliği toplantısını eleştirerek, okullardaki temel ihtiyaç eksikliklerine rağmen kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını savundu:
''Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde veri güvenliği toplantısı yaptı. 30 milyon 250 bin liraya mal olan toplantının yapıldığı otelde macera duşu var, aqua park var, vip sauna var, masaj var, kese köpük var, uluslararası mutfak var. Çocukların cesetleri daha soğumadı demek lazım. Çocukların üzerinden bu sefahatı gerçekleştiriyorsunuz. Okullarda sabun yok, okullarda tuvalet kağıdı yok, siz 5 yıldızlı otellerde eğitimin sorunlarını konuşuyorsunuz. Çocuklara, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verin dedik. Çocuklar aç gidip geliyorlar. Bunu yapmıyorsunuz, sonra dönüyorsunuz 30 milyon liraya 5 yıldızlı otelde parti veriyorsunuz.''

‘Ülkenin neresinden tutalım ki elimizde kalmasın diyoruz’

Çağatay, okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyonun yurt dışı gezi talebini eleştirerek, önceliğin Türkiye’deki sorunlu bölgeleri yerinde görmek olması gerektiğini söyledi:
''Bu toplantı falan değil, parti. Bir de bir komisyon kurdular. Komisyonun ilk talebi ne oldu? Okul saldırılarını araştırma komisyonunun ilk talebi Avrupa'ya ve Amerika'ya gezi düzenleyelim oldu. Nasıl? Önce bir Şanlıurfa'ya, Siverek’e, Beytüşşebap'a, Yüksekova'ya, Kars'a, Iğdır'a, Ardahan'a bir yerlere gidin. Önce oralara bir gidin. Ondan sonra Amerika'ya gidersiniz. Biz sizi Amerika'ya göndeririz. Ülkenin neresinden tutalım ki elimizde kalmasın diyoruz. Kalıyor maalesef.''
