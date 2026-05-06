5G ile sınırları aşan cerrahi: Uzaktan ameliyat simülasyonu test edildi

“5G ile ameliyat hareketlerinde gecikme düştü. Hasta istediği hekime ameliyat olabiliyor. Hem ülke içinde hem de ülke dışında yeterli hızda internet varsa hocamız ameliyat yapabiliyor. Destek almak istediğinizde başka bir hocamız da uzaktan bağlanıp sizinle birlikte hastaya müdahale edebiliyor. Bu tekniklerden eğitimlerde de faydalanma imkanı var. Denek hayvanları üzerinden eğitim veriyoruz, denek üzerinde gerçekleştirdik. Bakanlığımızın mevzuatı çıkarması lazım. Mevzuat çıktıktan sonra bu ameliyatlar gerçek anlamda gerçekleşmeye başlayabilecek. Mühendislik ve tıp farklılık arz edebiliyor. Çünkü insan çok farklı bir makine ve henüz çözülemeyen çok fazla değişkeni var.”