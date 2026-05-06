5G ile sınırları aşan cerrahi: Uzaktan ameliyat simülasyonu test edildi
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Medikal Simülasyon ve Eğitim Merkezi... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu, Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Medikal Simülasyon ve Eğitim Merkezi Direktörü Doç. Dr. Mehmet Emin Aksoy oldu. Aksoy, Türkiye'nin ilk uzaktan 5G ile kalp ameliyatı simülasyonunu anlattı.
Teknolojinin sağlık alanındaki dönüşümü hız kesmeden devam ederken, uzaktan cerrahi uygulamalar da artık teoriden pratiğe geçmeye hazırlanıyor. Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bu kez, tıp ve mühendisliğin kesişiminde çığır açabilecek bir gelişme ele alındı. Programın konuğu, Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Medikal Simülasyon ve Eğitim Merkezi Direktörü Doç. Dr. Mehmet Emin Aksoy oldu.
Aksoy, 5G ile ameliyatları şöyle anlattı:
“5G ile ameliyat hareketlerinde gecikme düştü. Hasta istediği hekime ameliyat olabiliyor. Hem ülke içinde hem de ülke dışında yeterli hızda internet varsa hocamız ameliyat yapabiliyor. Destek almak istediğinizde başka bir hocamız da uzaktan bağlanıp sizinle birlikte hastaya müdahale edebiliyor. Bu tekniklerden eğitimlerde de faydalanma imkanı var. Denek hayvanları üzerinden eğitim veriyoruz, denek üzerinde gerçekleştirdik. Bakanlığımızın mevzuatı çıkarması lazım. Mevzuat çıktıktan sonra bu ameliyatlar gerçek anlamda gerçekleşmeye başlayabilecek. Mühendislik ve tıp farklılık arz edebiliyor. Çünkü insan çok farklı bir makine ve henüz çözülemeyen çok fazla değişkeni var.”