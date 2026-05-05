‘Trump’ın olası kara çıkarması Küba’nın direncine çarpar’

“ABD ordusu Küba’yı havadan yerle yeksan edebilir. Küba buna direnebilecek bir askeri güce sahip değil. Karaya ayak basmasının ardından işler ABD’nin istemediği gibi gidebilir. Küba, ABD’yi yenecek bir orduya sahip değil ancak ABD’lilerin hayatları ‘kıymetli’ Kasım ayında seçim varken ABD askerlerinin cesetlerine tahammül etmeyeceklerdir. İran için anlattığı hikayeler fiyaskoya dönüşmüşken Trump yeni bir riske girmeyebilir. Bir yandan şov amaçlı bir atmosfer yaratmak istiyor. Küba en düşük maliyetli deneme alanıymış gibi gözüküyor. Ülke içinde eski karşıdevrimci Kübalı bir toplam var ve bunlar Trump’ı operasyon için destekliyor. Ancak diğer yandan da ABD ambargosuna rağmen dünyanın pek çok ülkesi kampanya düzenliyor. İnsanlığın kardeşlik elini uzattığı ülkeye müdahale etmek belli maliyetleri olan şeyler. Trump’ın da bunu göze almak isteyeceğini düşünmüyorum. Yine de şov amaçlı bir çıkarma denemesi yapabilirler. Ancak bu Küba’ya çarpar ve yıkılmak zorunda kalır. Çünkü 10 milyon nüfuslu ülkede 5-6 milyon insan ambargolara karşı sokağa çıkmış durumda. ABD Küba’da çok ciddi terör saldırıları da gerçekleştirdi. Küba bunların hiçbiriyle yılmadı. Belli dönemlerde ekonomisi bugünden çok daha iyi pozisyona geldi. Sovyetler Birliği’nin çözüldüğü sürece kadar iyiydi. ABD manyaklığına karşı bir denge dünya için ihtiyaç haline geldi ve Küba bunu gösteriyor. ‘Küba, ABD’ye yönelik bir tehdit’ diyorlar. Küba hangi tehditleri oluşturdu? ABD’nin yolcu uçaklarını mı düşürdü? Terör örgütleyip ABD’ye mi saldırdı? Küba’nın tehdit olmadığı çok açık. Tüm bir kıta neredeyse sömürge ve yarı sömürge ülkeleri. Bu ülkelerin doktoru, altyapısı yok. Bunu Küba sağlıyordu. Venezuela’da Kübalı doktorlara aşkla bakıyorlardı. Küba insan kaynağını geliştirmiş bir ülke. Türkiye’de de deprem olunca doktorlarıyla yardıma geldiler. Pandemide İtalyanlar Sırpların maskelerini çaldı. Fransızlar İtalyanların maskesini çaldı. Bunlar birbirinin maskesini çalarken Küba elindeki maskeyle doktoru uçakla gönderdi. Ufacık Küba’nın İtalya’ya yardım etmesi utanılacak bir şey değil mi? Küba bundan gurur duydu. Arada bir toplumsal sistem farkı var. Kapitalizmin en temel değeri sermaye ve kar. Küba ise ‘benim için önemli olan insandır’ diyor.