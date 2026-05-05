Kanser tedavisinde yeni dönem: Tedavi süresi yüzde 90’a kadar kısalacak

İngiltere'de NHS, kanser tedavisinde kullanılan aktif içeriği pembrolizumab olan ilacını iğne formuna geçiriyor. Yeni yöntemle tedavi süresi yüzde 90'a kadar...

İngiltere’de sağlık sistemi NHS, kanser tedavisinde önemli bir dönüşüm başlattı. Yeni uygulamayla, daha önce saatler süren damar yoluyla tedavi yerine, yalnızca 1 dakikada uygulanabilen bir iğne yöntemi devreye alınıyor.Her yıl yaklaşık 14 bin hastaya verilen ve farklı kanser türlerinde kullanılan pembrolizumab içeren ilaç, bugüne kadar serum yoluyla uygulanıyordu. Yeni enjeksiyon yöntemiyle 2 saati bulan tedavi süresi yüzde 90’a kadar kısalabilecek.Birçok kanser türünde etkiliBağışıklık sistemini harekete geçirerek kanser hücrelerini hedef alan bu immünoterapi, akciğer, meme, baş-boyun ve rahim ağzı kanseri dahil olmak üzere çok sayıda kanser türünde kullanılıyor.İlaç, hastalığın türüne bağlı olarak üç haftada bir 1 dakikalık ya da altı haftada bir 2 dakikalık enjeksiyon şeklinde uygulanabiliyor.Hastalar ve sağlık sistemi için avantaj sağlıyorYetkililer, yeni yöntemin yalnızca hastalar için değil, sağlık çalışanları için de önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor. Mevcut sistemde ilaçların steril koşullarda hazırlanması zaman alırken, hazır enjeksiyon formu bu süreci önemli ölçüde kısaltıyor.NHS Ulusal Kanser Direktörü, yeni yöntemin binlerce hasta için “hayat kurtarıcı” olabileceğini belirterek, hastaların uzun saatler hastanede kalmak yerine günlük yaşamlarına daha hızlı dönebileceğini vurguladı.İlk hastalardan olumlu geri bildirim alındıYeni tedaviyi alan ilk hastalardan biri olan 89 yaşındaki bir kadın hasta, enjeksiyonun hızlı ve rahat bir süreç olduğunu belirtti.Rusya'da kanserle mücadelede tarihi adımlar atılıyorÖte yandan, kanserle mücadelede önemli bir aşama kaydeden Rusya, Nisan ayında ,ilk kez bir hastaya kişiselleştirilmiş mRNA aşısını uyguladı. Rusya Sağlık Bakanlığı, cilt kanseri olan 60 yaşında bir hastada ilk kez kullanıldığını belirttiği aşı, klinik deneylerde yüzde 100 başarı sağladı.

