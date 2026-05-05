Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma görülecek: Olayın karanlıkta kalması için her türlü çaba gösterildi

“Kamera kayıtları çok uzun, mahkeme bunu bilirkişiye verdi. Bilirkişi raporu dosyaya koydu. Yarın acaba duruşma yapabilecek miyiz diye bir meselemiz var. Çünkü salon küçük, en fazla 15-20 kişiyi alabilir. Sırf 15-20 tane zaten müşteki avukatı var. Bu nedenle burada duruşma yapılamayacağını söyleyip büyük salonda yapılmasını talep ettik. Mahkeme ise biz burada yapacağız şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Hakan’ın yakınları ve birçok demokratik kitle örgütü bu konuyla ilgileniyor. Umarım adil bir karar çıkar çünkü burada bir tartışma var. Biz dosyaya baktığımızda bunun kesinlikle kasıtlı öldürme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla müebbet hapis cezası bekliyoruz. Adil bir karar verilecekse bu gerekir. Ayrıca üçüncü bir şahıs var, onun hakkında henüz dava açılmadı. Olayın arkasında önünde birileri varsa onların da açığa çıkması için gerekli taleplerde bulunduk.”