Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma görülecek: Olayın karanlıkta kalması için her türlü çaba gösterildi
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu katledilen gazeteci Hakan Tosun davası avukatı Cemal Yücel oldu. Yücel, olayın karanlıkta kalması için her türlü çabanın gösterildiğini söyledi.
İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs’ta görülecek. Davanın avukatlarından Cemal Yücel, Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Yücel, tanıkların yönlendirmeli bir şekilde dinlendiğini ve olayın karanlıkta kalması için her türlü çabanın harcandığını söyledi. Yücel, şöyle konuştu:
“Delillerin toplanmasında mahalli karakol düzgün bir şekilde delil toplamadı. Aileyle iş birliği yaptı, ailenin getirdiği tanıkları dinledi, cinayet faillerini yakalamak yerine karakola davet ettiler. Gizli kalması gereken kamera kayıtlarını aileyle birlikte izlediler. Olay yerini gören kameraları aile aldı. Delil toplanma konusunda bir problem oldu. Şahitlerin dinlenmesinde de sorun yaşandı. Tanıklar kamera kayıtlarının aksine ifadeler verdiler. Tanıkların da yönlendirmeli bir şekilde dinlendiğini düşünüyoruz. Orada haber yapmak ve delil bulmak isteyen gazetecilere yönelik tehditlerde bulunuldu. Aile o bölgede güçlü bir aileydi. Kamuoyunun ilgisi sonucunda ve avukatların çabalarıyla kamera kayıtları toplanabildi ve bu dava açılabildi. Olayın karanlıkta kalması için her türlü çaba gösterildi. Savcılık fezlekesi bir hukuk faciasıydı ama en azından iddianamede düzeltildi.”
‘Üçüncü bir şahıs var ve hakkında dava açılmadı’
“Kamera kayıtları çok uzun, mahkeme bunu bilirkişiye verdi. Bilirkişi raporu dosyaya koydu. Yarın acaba duruşma yapabilecek miyiz diye bir meselemiz var. Çünkü salon küçük, en fazla 15-20 kişiyi alabilir. Sırf 15-20 tane zaten müşteki avukatı var. Bu nedenle burada duruşma yapılamayacağını söyleyip büyük salonda yapılmasını talep ettik. Mahkeme ise biz burada yapacağız şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Hakan’ın yakınları ve birçok demokratik kitle örgütü bu konuyla ilgileniyor. Umarım adil bir karar çıkar çünkü burada bir tartışma var. Biz dosyaya baktığımızda bunun kesinlikle kasıtlı öldürme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla müebbet hapis cezası bekliyoruz. Adil bir karar verilecekse bu gerekir. Ayrıca üçüncü bir şahıs var, onun hakkında henüz dava açılmadı. Olayın arkasında önünde birileri varsa onların da açığa çıkması için gerekli taleplerde bulunduk.”