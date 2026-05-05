CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
Ceyhun Bozkurt anlattı: İsrail artan propaganda bütçesini nerelerde kullanılacak
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi'nde İsrail'in propaganda bütçesine ayırdığı payı artırdığını belirtti ve bu kaynağı hangi alanlarda kullanacağını...
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi'nde İsrail'in propaganda bütçesinde yaptığı artışı değerlendirdi.İsrail'in geçen yıl propaganda bütçesine 150 milyon dolar kaynak ayırdığını belirten Bozkurt şunları söyledi:Kaynak hangi alanlarda kullanılacakİsrail'in bu kaynak artırımını hangi alanlarda kullanacağına değinen Bozkurt, "Bu yeni kaynak kapsamında sosyal medya reklamlarının artırılması, uluslararası delegasyonların İsrail'e davet edilmesi, medya içeriklerinin takip edilmesi için özel birimlerin kurulması ve küresel medya faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor" diye konuştu.'Yoğun psikolojik harp uygulayacaklar'Bozkurt, İsrail'in algıya yönelik operasyonlarının yoğunlaşacağını vurgulayarak, "Birilerine parayla yazılar yazdıracaklar, İsrail karşıtlarını, Türkiye'yi hedef alacaklar muhtemelen. Önümüzdeki dönem İsrail'in çok yoğun bir psikolojik harp uygulayacağının işaretleri bunlar" dedi.
15:07 05.05.2026
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde İsrail’in propaganda bütçesine ayırdığı payı artırdığını belirtti ve bu kaynağı hangi alanlarda kullanacağını anlattı. Bozkurt, “Geçen yıl 150 milyon dolarlık kaynak, bu yıl 730 milyon dolara yükseltilmiş. Önümüzdeki dönem İsrail’in çok yoğun bir psikolojik harp uygulayacağının işaretleri bunlar” dedi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde İsrail’in propaganda bütçesinde yaptığı artışı değerlendirdi.
İsrail’in geçen yıl propaganda bütçesine 150 milyon dolar kaynak ayırdığını belirten Bozkurt şunları söyledi:
“Geçen yıl 150 milyon dolarlık kaynak, bu yıl 730 milyon dolara yükseltilmiş. Pentagon’un da 700-800 milyar dolarlık bütçesi var. Onun da 7-8 milyar doları psikolojik harp için ayrılıyor. MOSSAD’ın doğrudan psikolojik savaş departmanı var. Kendi çıkarları çerçevesinde yerli ve yabancı gazetecilere parayla yazı yazdırıyorlar. İngiliz basınını nasıl kontrol ettiklerini daha önce anlatmıştım. İsrail istihbaratı İngiliz medyasını çok rahat domine ediyor.”

Kaynak hangi alanlarda kullanılacak

İsrail’in bu kaynak artırımını hangi alanlarda kullanacağına değinen Bozkurt, “Bu yeni kaynak kapsamında sosyal medya reklamlarının artırılması, uluslararası delegasyonların İsrail’e davet edilmesi, medya içeriklerinin takip edilmesi için özel birimlerin kurulması ve küresel medya faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor” diye konuştu.

‘Yoğun psikolojik harp uygulayacaklar’

Bozkurt, İsrail’in algıya yönelik operasyonlarının yoğunlaşacağını vurgulayarak, “Birilerine parayla yazılar yazdıracaklar, İsrail karşıtlarını, Türkiye’yi hedef alacaklar muhtemelen. Önümüzdeki dönem İsrail’in çok yoğun bir psikolojik harp uygulayacağının işaretleri bunlar” dedi.
