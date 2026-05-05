Ceyhun Bozkurt anlattı: İsrail artan propaganda bütçesini nerelerde kullanılacak
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi'nde İsrail'in propaganda bütçesine ayırdığı payı artırdığını belirtti ve bu kaynağı hangi alanlarda kullanacağını... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde İsrail’in propaganda bütçesine ayırdığı payı artırdığını belirtti ve bu kaynağı hangi alanlarda kullanacağını anlattı. Bozkurt, “Geçen yıl 150 milyon dolarlık kaynak, bu yıl 730 milyon dolara yükseltilmiş. Önümüzdeki dönem İsrail’in çok yoğun bir psikolojik harp uygulayacağının işaretleri bunlar” dedi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde İsrail’in propaganda bütçesinde yaptığı artışı değerlendirdi.
İsrail’in geçen yıl propaganda bütçesine 150 milyon dolar kaynak ayırdığını belirten Bozkurt şunları söyledi:
“Geçen yıl 150 milyon dolarlık kaynak, bu yıl 730 milyon dolara yükseltilmiş. Pentagon’un da 700-800 milyar dolarlık bütçesi var. Onun da 7-8 milyar doları psikolojik harp için ayrılıyor. MOSSAD’ın doğrudan psikolojik savaş departmanı var. Kendi çıkarları çerçevesinde yerli ve yabancı gazetecilere parayla yazı yazdırıyorlar. İngiliz basınını nasıl kontrol ettiklerini daha önce anlatmıştım. İsrail istihbaratı İngiliz medyasını çok rahat domine ediyor.”
Kaynak hangi alanlarda kullanılacak
İsrail’in bu kaynak artırımını hangi alanlarda kullanacağına değinen Bozkurt, “Bu yeni kaynak kapsamında sosyal medya reklamlarının artırılması, uluslararası delegasyonların İsrail’e davet edilmesi, medya içeriklerinin takip edilmesi için özel birimlerin kurulması ve küresel medya faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor” diye konuştu.
‘Yoğun psikolojik harp uygulayacaklar’
Bozkurt, İsrail’in algıya yönelik operasyonlarının yoğunlaşacağını vurgulayarak, “Birilerine parayla yazılar yazdıracaklar, İsrail karşıtlarını, Türkiye’yi hedef alacaklar muhtemelen. Önümüzdeki dönem İsrail’in çok yoğun bir psikolojik harp uygulayacağının işaretleri bunlar” dedi.