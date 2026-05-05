BioNTech, KOVID aşısı üretimini durduruyor
mRNA koronavirüs aşılarından ilklerinden birini geliştiren Alman şirketi BioNTech, üretimi durduruyor ve bu süreci ortağı Pfizer’a devrediyor. Şirket, yeniden... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
mRNA koronavirüs aşılarından ilklerinden birini geliştiren Alman şirketi BioNTech, üretimi durduruyor ve bu süreci ortağı Pfizer’a devrediyor. Şirket, yeniden yapılanarak odağını araştırma faaliyetlerine ve kanser gibi hastalıklara yönelteceklerini açıkladı.
Yeniden yapılanma kapsamında şirket, Almanya’daki Idar-Oberstein ve Marburg tesislerini, Asya’daki Singapur tesisini ve ortaklı Tübingen tesisini kapatıyor.
Şirket, kapanmaların 2027 sonuna kadar tamamlanacağını ve söz konusu tesislerin satışı için imkanların değerlendirileceğini açıkladı.
BioNTech, geçen yıl 950 ila bin 350 tam zamanlı işin iki yıl içinde azaltılacağını açıklamıştı. Şirket, toplamda yeniden yapılanma sürecinden bin 860 kadar pozisyonun etkilenebileceğini belirtiyor.
BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci,
mart ayında yeni bir girişim başlatmak üzere görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.
BioNTech neden Kovid aşısından uzaklaşıyor?
Şirket, Kovid aşılarına olan talepte belirgin bir düşüş yaşandığını ifade ediyor. Pandeminin zirve döneminde neredeyse herkes için düzenli hatırlatma dozları önerilirken, günümüzde aşılar daha çok yaşlılar ve yüksek risk grubundaki kişiler için uygulanıyor.
Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin 118.1 milyon euroya (yaklaşık 138 milyon dolar) düştüğünü açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 182.8 milyon euroydu.
Net zarar ise 531.9 milyon euroya yükseldi. Bu kayıplar, araştırma ve geliştirme yatırımlarına ve özellikle kanser tedavisinde çok amaçlı kullanım potansiyeli hedeflenen 'Pumitamig' adlı antikor üzerindeki küresel faz 2 çalışmalarına bağlandı.