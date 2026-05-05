Basra Körfezi’nde dev operasyon: İran kaçak yakıt taşıyan 5 gemiye el koydu
İran sınır muhafızları, Basra Körfezi ülkelerine yasa dışı yollarla yakıt sevkiyatı yapmaya hazırlanan 5 gemiye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
13:21 05.05.2026
İran sınır muhafızları, Basra Körfezi ülkelerine yasa dışı yollarla yakıt sevkiyatı yapmaya hazırlanan 5 gemiye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 198 bin litre kaçak dizel yakıtın ele geçirildiği operasyonlarda, şebeke üyesi olduğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
İran resmi haber ajansı Tasnim'in sınır muhafızlarına dayandırdığı bilgilere göre, İranlı yetkililer bölgedeki deniz güvenliğini sağlamak ve ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bir kısmı doğrudan Basra Körfezi'ne gitmek üzere hareket eden ve kaçak yakıt taşıdığı tespit edilen toplam beş gemi alıkonuldu. Operasyonun, bölgedeki enerji kaçakçılığına yönelik son dönemdeki en önemli hamlelerden biri olduğu belirtiliyor.

198 bin litre dizel yakıt ele geçirildi

Gerçekleştirilen iki aşamalı operasyonun detayları sınır muhafızları tarafından paylaşıldı. İlk etapta düzenlenen baskında dört gemi durdurulurken, yapılan detaylı aramalarda 130.000 litre kaçak dizel yakıt ele geçirildi. Eş zamanlı yürütülen ikinci bir operasyonda ise bir ticaret gemisi daha durduruldu. Bu gemide yapılan incelemelerde de gizli bölmelere saklanmış 68.000 litre yakıt daha bulundu. Böylece toplamda el konulan miktar 200 bin litreye yaklaştı.

8 gözaltı: Yakıtlar spekülatörlere gidecekti

Olayla ilgili olarak yakıt kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olduğu tespit edilen sekiz kişi gözaltına alındı. Yetkililer, ele geçirilen yakıtların Basra Körfezi ülkelerinde faaliyet gösteren spekülatörlere satılmasının planlandığını bildirdi. İran, bölgedeki düşük yakıt fiyatlarını fırsat bilerek komşu ülkelere yasa dışı sevkiyat yapan gruplara karşı denetimlerini artıracağını vurguladı. Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
