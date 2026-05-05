Ali Çağatay: Türkiye, Avrupa’nın 1.5 yılda ürettiği enflasyonu bir ayda üretiyor

''Anadolu'dan gelen nakliye maliyetleri nedeniyle sebze meyve fiyatlarının arttığı gibi gerekçeler öne sürülüyor; marketlere ve pazarlara zabıta denetimleri yapılarak, zabıta marifetiyle fiyatlar indirilmeye çalışılıyor. Bütün bunların her birinin yersiz, anlamsız ve absürt gerekçeler olduğunu söylememize gerek yok. Kendine mazeret arayan mutlaka bulur ama bu utanç verici bir durumdur. Aradan geçen süre içinde, yani pandemiden bu yana işlerin düzelmesi gerekiyordu. Biz hariç bütün ülkeler durumu düzeltti. Bence bu, utanç verici ve zalimane bir tablodur. Düpedüz “sizi aldatıyoruz” demiyorlar, oysa desinler ki biz de aldatıldığımızı bilelim. Ama politika işte böyle bir şeydir. Sizin aldatıldığınızı yüzünüze söyledikleri zaman, bunu söyleyenler bir hayli müşkül duruma düşer.''