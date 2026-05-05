Ali Çağatay: Türkiye, Avrupa’nın 1.5 yılda ürettiği enflasyonu bir ayda üretiyor
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, enflasyon verilerini değerlendirdi. Çağatay, fiyat politikalarını eleştirip sorunun kamu...
2026-05-05T11:11+0300
11:09 05.05.2026 (güncellendi: 11:11 05.05.2026)
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, enflasyon verilerini değerlendirdi. Çağatay, fiyat politikalarını eleştirip sorunun kamu harcamaları, yönetim anlayışı ve toplumsal tepkisizlikle bağlantılı olduğunu vurguladı.
Fiyat artışlarının nedenlerine ilişkin resmi açıklamaları eleştiren Çağatay, yüksek enflasyonun temelinde kamu harcamaları ve yönetim anlayışının bulunduğunu savunurken, vatandaşın denetim rolüne ve toplumsal tepkinin yetersizliğine de dikkat çekti.
‘Biz Avrupa Birliği'nin, bir buçuk yılda ürettiği enflasyonu bir ayda üretebiliyoruz’
Çağatay, enflasyon verileri üzerinden Türkiye ekonomisindeki tabloyu değerlendirdi:
''Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. ‘Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz’ dedi. Biz bu masalı yıllardır dinliyoruz ve muhtemelen dinlemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Nisan ayı enflasyonu yüzde 4.2 olarak açıklandı. Yüzde 4.2 enflasyon Avrupa Birliği'nin bir buçuk yılda üretebildiği bir enflasyondur. Biz Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupa'nın bir buçuk yılda ürettiği enflasyonu bir ayda üretebiliyoruz. Sonra dönüp bunu her şekilde savunabiliyoruz. Enerji fiyatlarında artış oldu, maliyetler artıyor.''
‘Düpedüz “sizi aldatıyoruz” demiyorlar, oysa desinler ki biz de aldatıldığımızı bilelim’
Çağatay, fiyat artışlarına yönelik açıklamaların ve uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek mevcut tabloyu eleştirdi:
''Anadolu'dan gelen nakliye maliyetleri nedeniyle sebze meyve fiyatlarının arttığı gibi gerekçeler öne sürülüyor; marketlere ve pazarlara zabıta denetimleri yapılarak, zabıta marifetiyle fiyatlar indirilmeye çalışılıyor. Bütün bunların her birinin yersiz, anlamsız ve absürt gerekçeler olduğunu söylememize gerek yok. Kendine mazeret arayan mutlaka bulur ama bu utanç verici bir durumdur. Aradan geçen süre içinde, yani pandemiden bu yana işlerin düzelmesi gerekiyordu. Biz hariç bütün ülkeler durumu düzeltti. Bence bu, utanç verici ve zalimane bir tablodur. Düpedüz “sizi aldatıyoruz” demiyorlar, oysa desinler ki biz de aldatıldığımızı bilelim. Ama politika işte böyle bir şeydir. Sizin aldatıldığınızı yüzünüze söyledikleri zaman, bunu söyleyenler bir hayli müşkül duruma düşer.''
‘Bir ülkede enflasyon varsa o ülkede kamu harcamaları çok yüksektir’
Çağatay, enflasyonun temel nedenlerinden biri olarak kamu harcamalarına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
''Dünyanın herhangi bir ülkesinde, Arjantin, Brezilya, Şili dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu kadar hızlı enflasyon üretilemiyor. Peki neden bu kadar çok enflasyon üretiyoruz? Chicago Okulu’nun kurucusu Milton Friedman, ultra liberal bir ekonomistti. Milton Friedman, ‘bir ülkede enflasyon varsa o ülkede kamu harcamaları çok yüksektir’ der. Ne demek kamu harcamaları? Cumhurbaşkanı 500 araçla Cuma namazına gidiyorsa, Diyanet İşleri Başkanı 300 kişilik kadroyla Avrupa’da 5 yıldızlı otellerde tatil, konferans ya da hizmet içi eğitim adı altında bulunuyorsa, o ülkede hiçbir şey önlenemez. Kamunun savurganlığının azaltılması gerekir. Her yerde kamunun denetlenmesi gerekir.''
‘Hiçbir şey yapamıyorsanız buğz edin’
Çağatay, enflasyon karşısında toplumsal tepkinin yetersiz kaldığını vurgulayarak vatandaşın denetim rolüne dikkat çekti:
''Bence, Bütün Avrupa'nın bir buçuk yılda ürettiği bir enflasyonu bir ayda üretebilmek büyük bir başarıdır. Bu büyük başarıda hepimizin payı var. Hepimizin payı diyorum çünkü kimse sesini çıkarmıyor. Oysa kamunun denetlenmesi için atılan adımlara vatandaş olarak katkıda bulunmamız lazım. En azından Süleyman Demirel’in dediği gibi, hiçbir şey yapamıyorsanız buğz edin, suratınızı ekşitin. Deyin ki ‘biz sizden memnun değiliz, hakkımızı size helal etmiyoruz’. Onların da gerçekten bir parça dine, diyanete, Allah’a inançları varsa, kendilerine çeki düzen verirler diye düşünüyoruz.''
Çağatay, enflasyonla mücadelede yönetim anlayışı ve kamu harcamalarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi:
''Enflasyonla yaşamayı sürdüreceğiz ve her seferinde aynı gerekçeler ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı dünkü açıklaması sırasında uzun uzun işsizlikten, enflasyondan, istihdamdan dem vurdu. Bu söylediklerinde elbette gerçeklik payı da var ama büyük payın kendisine ait olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Eğer bir gün Cumhurbaşkanı'nın savurganlıkları biterse Türkiye'de enflasyon biter net söylüyorum. Başka bir reçete yok. Eğer siz enflasyonla mücadele konusunda böyle harika, mucizevi reçeteler arıyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılması gereken külliyedeki bütün giderlerin azaltılması. Zaten devlet oradan yönetiliyor. Bakanlıkların tek bir yetkisi yok. Düşünsenize mesela tatile Turizm Bakanı karar veremiyor. Cumhurbaşkanı her şeyi tek başına bir birey olarak yapabiliyorsa o zaman bize 85 milyona gerek yok.''