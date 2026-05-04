‘Trump, OPEC’e istediği gibi at koşturmasına engel bir teşkilat gözüyle bakıyor’

“Savaşa ilişkin sürecin ne kadar devam edeceğini bilmediğimiz bu belirsizlik koşulları piyasadaki fiyatları oynatıyor. Petrol fiyatları 112 dolar düzeyine dahi inmişti ancak senenin başındaki 60 dolar ya da savaşın hemen öncesindkei 70 dolar seviyesinin neredeyse iki katı yükseldiğini de görüyoruz. İki aylık bu sürecin küresel enflasyona etkileri olacak. Birtakım enerji krizleri nedeniyle bazı sektörlerde aksamalar şeklinde yansımalar olacak. Bu işin en görünen yüzü. Bir de vitrinin arkasında daha önemli noktalar var. Bu da petrol üretimine dayalı diğer sektörlerdeki fiyat hareketlenmeleri ve arz sıkıntıları. Gübre fiyatlarında ortaya çıkan yansımalar bunun bir boyutu. Gübre demek tarım demek. Tarım da gıda fiyatları demek. Savaş koşullarının uzaması ve belirsizlik koşulları devam ederse önümüzdeki dönem resesyon ihtimalinin artmasını gündeme getirecek. Daha ağır faturalar üretmeye devam edilecek. Trump bu yüzden kendi kapattığı boğaz için yardım istiyor. Müttefikler kapıyı kapatmasına rağmen bunu yapıyor. Almanya ve Japonya gibi Trump’ın yanında gözükmeye çalışan ülkeler, diplomaside kendi kişiliklerini de kaybetmek pahasına İran’a yaklaşıp orayı yumuşatmaya çalışıyorlar. İran’ın geri adım atmaya niyeti yok. İran, süreç uzadıkça karşı tarafın ittifakını çatırdatan ve yarılmaya yol açan stratejiler uyguluyor. İran iyi bir satranç oyuncusu. Sürecin uzaması kendi ekonomilerine hasar veriyor olsa da kendi yöntemleriyle direnç yakalamanın peşindeler. Küresel ekonomideki etkiler her ülkeyi rahatsız edecek boyutta. İran’ın tehdit karşısında çok önemli bir söylemi var. İran, ‘Tekrar saldırı gerçekleşecek olursa Körfez ülkeleri petrol üretimini unutsun’ dedi. Bu biraz gözden kaçtı. İran, kara savaşı ihtimalinin bedelini Körfez’e ödeteceğini söylemiş oldu. Bu da ‘Gökyüzü limittir’ denir ve fiyatların ucu bucağı olmaz. Böyle bir gelişme söz konusu olursa ve karşılık bulursa o zaman fiyatları tahmin bile edemeyiz. İran ‘200 dolara hazır olun’ demişti. İran bunu savaşın başında söylemişti.”