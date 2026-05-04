Rus Büyükelçi Verşinin'den Anıtkabir'e ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önderi Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, 4 Mayıs Pazartesi günü modern Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.Rus diplomat, yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’e bu vesileyle hürmetlerimi sunuyor olmaktan ziyadesiyle memnunum. Kendileri, tüm hayatını Türk devlet teşkilatçılığının kuvvetlendirilmesi ve ulusal egemenliğin müdafaasına vakfetmiş bilge ve adil bir devlet adamı olarak Rusya’da bugün de anılmakta ve hayırla yâd edilmektedir.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak, temelleri Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının Millî Mücadele yıllarında atılmış ve sınamaların başarıyla üstesinden gelmiş olan Rusya-Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim.
Dost Türk halkını selamlıyor, esenlik ve refah dileklerimi sunuyorum!