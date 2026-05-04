Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kuresel-gerilim-otellerde-erken-rezervasyon-suresini-uzatti-1105472707.html
Küresel gerilim otellerde 'erken rezervasyon' süresini uzattı
Küresel gerilim otellerde 'erken rezervasyon' süresini uzattı
Sputnik Türkiye
Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden Türkiye'deki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunarak rehberli bölgesel turlara talebin... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T11:35+0300
2026-05-04T11:35+0300
türki̇ye
türkiye
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
türkiye otelciler federasyonu (türofed)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087543908_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_649f9295b3628399319b7530d7e5b547.jpg
Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden Türkiye'deki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunarak rehberli bölgesel turlara talebin olduğunu ve otel tatili için erken rezervasyon süresinin uzatıldığını belirtiyor.Erken rezervasyon süresi uzatıldıAcentelerin iç turizm pazarını canlı tutmasındaki önemli unsurlar arasında gösterilen ve en geç nisan ayının ortasına kadar devam eden "erken rezervasyon" fırsatının bu yıl mayıs sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya turizminin karışık bir dönemden geçtiğini söyledi.Körfez ülkelerinden turist gelecek mi?Sarıtaş, Türkiye'nin, Orta Doğu'daki bu krizi fırsata çevirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da turizm açısından etkileyen bir durum. Kısa vadede düzeltmek zor ancak uzun vadede Türkiye bu sorunun üstesinden gelir. Türk turizmciler bu tarz problemlere alışık." dedi.Karadeniz'in geçen yıllarda en çok Katar, Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden turist aldığını belirten Sarıtaş, Körfez ülkelerinden bu yıl turist alma noktasında zorlanacaklarını söyledi.Turizmcilerin iç turizme yönelmeye başladığını kaydeden Sarıtaş, "Oteller kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyonların süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor ve elbette Karadeniz'deki oteller de çalışmalarına devam ediyor." dedi.'Turlar tam kapasite'Türk turizmine yönelik olumsuz reklamlar yapılmasına rağmen rehberli turların gayet iyi bir doluluğa sahip olduğunu ifade eden Sarıtaş, şunları söyledi:'İç turizmin etkilenmemesi için erken rezervasyon fırsatları uzadı'Orta Doğu'da barış havasının esmesinin turizmde olumlu bir hava yaratacağını ve kısa zamanda turizmde açığın kapanmasını istediklerini belirten Akman, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/turizm-gelirlerinde-yeni-rekor-ilk-ceyrekte-yuzde-42-artis-1105390019.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087543908_78:0:2459:1786_1920x0_80_0_0_7c4ca660b26fd4d5489792a999d38dff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), türkiye otelciler federasyonu (türofed)
türkiye, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), türkiye otelciler federasyonu (türofed)

Küresel gerilim otellerde 'erken rezervasyon' süresini uzattı

11:35 04.05.2026
© İHA / İHA-AW279188Antalya'yı ilk 8 ayda yaklaşık 12 milyon turist ziyaret etti
Antalya'yı ilk 8 ayda yaklaşık 12 milyon turist ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© İHA / İHA-AW279188
Abone ol
Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden Türkiye'deki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunarak rehberli bölgesel turlara talebin olduğunu ve otel tatili için erken rezervasyon süresinin uzatıldığını belirtiyor.
Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden Türkiye'deki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunarak rehberli bölgesel turlara talebin olduğunu ve otel tatili için erken rezervasyon süresinin uzatıldığını belirtiyor.

Erken rezervasyon süresi uzatıldı

Acentelerin iç turizm pazarını canlı tutmasındaki önemli unsurlar arasında gösterilen ve en geç nisan ayının ortasına kadar devam eden "erken rezervasyon" fırsatının bu yıl mayıs sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya turizminin karışık bir dönemden geçtiğini söyledi.

Körfez ülkelerinden turist gelecek mi?

Sarıtaş, Türkiye'nin, Orta Doğu'daki bu krizi fırsata çevirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da turizm açısından etkileyen bir durum. Kısa vadede düzeltmek zor ancak uzun vadede Türkiye bu sorunun üstesinden gelir. Türk turizmciler bu tarz problemlere alışık." dedi.
Karadeniz'in geçen yıllarda en çok Katar, Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden turist aldığını belirten Sarıtaş, Körfez ülkelerinden bu yıl turist alma noktasında zorlanacaklarını söyledi.
Turizmcilerin iç turizme yönelmeye başladığını kaydeden Sarıtaş, "Oteller kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyonların süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor ve elbette Karadeniz'deki oteller de çalışmalarına devam ediyor." dedi.

'Turlar tam kapasite'

Türk turizmine yönelik olumsuz reklamlar yapılmasına rağmen rehberli turların gayet iyi bir doluluğa sahip olduğunu ifade eden Sarıtaş, şunları söyledi:
"Turlar şu anda çok iyi, hatta tam kapasite çalışıyor. Karadeniz, Güneydoğu'daki turların doluluğu çok iyi. İç pazarda bir daralma beklemiyorum, hatta artı yönde bir hareketlilik olabilir. İnsanlar bu süreçte, yaşanan stres ortamından uzaklaşmak için seyahate daha fazla yönelebilir. Ayrıca yurt dışı tanıtım faaliyetleri de devam ediyor. Özellikle Avrupa pazarında bizim için önemli fırsatlar var. Macaristan, Polonya gibi ülkelerden bu sezon ciddi turist geleceğine inanıyorum."

'İç turizmin etkilenmemesi için erken rezervasyon fırsatları uzadı'

Orta Doğu'da barış havasının esmesinin turizmde olumlu bir hava yaratacağını ve kısa zamanda turizmde açığın kapanmasını istediklerini belirten Akman, şunları kaydetti:
"Turizmcilerin B planları da var. İç pazar da önemli ama iç pazar bütün otelleri doldurmaya genelde yetmiyor, otellerin yüzde 10'unu, oteli kurtarıyor. İç turizmin etkilenmemesi için erken rezervasyon fırsatları uzadı. Turizmdeki global durumun, vatandaşlarımızın yurt içindeki seyahatlerini kısa sürede etkilemeyecektir. Ancak Akdeniz, Ege'de temmuz, ağustos ayı beklenenin altında ve kış sezonunda olması gerektiği gibi. Zaten Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na ziyaretçi girişlerinden bunu görüyoruz. Uçak bilet fiyatları artarsa acenteler turlarını kolay yapamaz. Otelciler olarak bu durum bizleri etkileyecek. Devletimizin turizmciye vereceği desteklerle bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 2 olan konaklama vergisi oranının 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanması kararı da memnuniyet verici bir gelişme."
Kapadokya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
EKONOMİ
Turizm gelirlerinde yeni rekor: İlk çeyrekte yüzde 4.2 artış
30 Nisan, 11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала