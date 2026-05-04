https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kuresel-gerilim-otellerde-erken-rezervasyon-suresini-uzatti-1105472707.html

Küresel gerilim otellerde 'erken rezervasyon' süresini uzattı

Küresel gerilim otellerde 'erken rezervasyon' süresini uzattı

Sputnik Türkiye

Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden Türkiye'deki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunarak rehberli bölgesel turlara talebin... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T11:35+0300

2026-05-04T11:35+0300

2026-05-04T11:35+0300

türki̇ye

türkiye

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

türkiye otelciler federasyonu (türofed)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087543908_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_649f9295b3628399319b7530d7e5b547.jpg

Türk turizmciler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerden Türkiye'deki iç pazarın çok etkilenmeyeceğini savunarak rehberli bölgesel turlara talebin olduğunu ve otel tatili için erken rezervasyon süresinin uzatıldığını belirtiyor.Erken rezervasyon süresi uzatıldıAcentelerin iç turizm pazarını canlı tutmasındaki önemli unsurlar arasında gösterilen ve en geç nisan ayının ortasına kadar devam eden "erken rezervasyon" fırsatının bu yıl mayıs sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya turizminin karışık bir dönemden geçtiğini söyledi.Körfez ülkelerinden turist gelecek mi?Sarıtaş, Türkiye'nin, Orta Doğu'daki bu krizi fırsata çevirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da turizm açısından etkileyen bir durum. Kısa vadede düzeltmek zor ancak uzun vadede Türkiye bu sorunun üstesinden gelir. Türk turizmciler bu tarz problemlere alışık." dedi.Karadeniz'in geçen yıllarda en çok Katar, Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden turist aldığını belirten Sarıtaş, Körfez ülkelerinden bu yıl turist alma noktasında zorlanacaklarını söyledi.Turizmcilerin iç turizme yönelmeye başladığını kaydeden Sarıtaş, "Oteller kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyonların süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor ve elbette Karadeniz'deki oteller de çalışmalarına devam ediyor." dedi.'Turlar tam kapasite'Türk turizmine yönelik olumsuz reklamlar yapılmasına rağmen rehberli turların gayet iyi bir doluluğa sahip olduğunu ifade eden Sarıtaş, şunları söyledi:'İç turizmin etkilenmemesi için erken rezervasyon fırsatları uzadı'Orta Doğu'da barış havasının esmesinin turizmde olumlu bir hava yaratacağını ve kısa zamanda turizmde açığın kapanmasını istediklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/turizm-gelirlerinde-yeni-rekor-ilk-ceyrekte-yuzde-42-artis-1105390019.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), türkiye otelciler federasyonu (türofed)