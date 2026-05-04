https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/kolombiyada-canavar-kamyon-kontrolden-cikti-biri-cocuk-3-olu-40-yarali-1105466971.html

Kolombiya’da 'canavar kamyon' kontrolden çıktı: Biri çocuk 3 ölü, 40 yaralı

Kolombiya’da 'canavar kamyon' kontrolden çıktı: Biri çocuk 3 ölü, 40 yaralı

Sputnik Türkiye

Kolombiya’nın Popayan kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında modifiye edilmiş bir kamyonun kontrolden çıkarak kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T07:26+0300

2026-05-04T07:26+0300

2026-05-04T07:47+0300

dünya

kolombiya

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105467098_0:110:2804:1687_1920x0_80_0_0_5353d817b2c0c751999c73f6131b1fa3.jpg

Popayan kentine bağlı Bulevar Rose arazisinde düzenlenen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı.Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 40 kişi yaralandı.Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün kontrolü kaybederek güvenlik bariyerini aştığını belirterek, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün engelin üzerinden geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana daldığı görülüyor.Polis Müdürü Julian Castaneda, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirtti.Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini ifade eden Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/usakta-zincirleme-trafik-kazasi-4-kisi-hayatini-kaybetti-1105466104.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, kaza