https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/iranla-savas-abddeki-kritik-oneme-sahip-ve-pahali-silah-stoklarini-tuketti-1105406202.html
İran'la savaş, ABD'deki kritik öneme sahip ve pahalı silah stoklarını tüketti
İran'la savaş, ABD'deki kritik öneme sahip ve pahalı silah stoklarını tüketti
Sputnik Türkiye
İran'la yaşanan çatışma, yalnızca bütçede değil, cephaneliklerde de derin bir yara açtı. ABD'nin kritik öneme sahip ve pahalı silah stokları tükenme noktasına... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T14:41+0300
2026-05-04T14:41+0300
2026-05-04T14:41+0300
multi̇medya
vi̇deo
abd
i̇ran
ukrayna
thaad
hürmüz boğazı
i̇nfografi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105406527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7606a66a83c0c6d5c0ba52a30598be9a.jpg
Özellikle yüksek hassasiyetli füzelerdeki ciddi azalma, ABD ordusunun ileride olası başka bir büyük çatışmaya hazırlık kabiliyetini doğrudan tehdit ediyor.Sputnik'e konuşan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD’nin mühimmat sıkıntısını çektiğine dair iki tane rapor yayınlandığını ve geçen yıl sorunun çözümü için Mühimmat Hızlandırma Kurumu’nun kurulduğunu belirterek, 'Mühimmat Hızlandırma Kurumu ABD’deki mühimmat üretim kapasitesini 5 ile 6 katına çıkarmak için çalışma başlattı. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına dair iki tane de rapor var. ABD, Ukrayna’ya ciddi anlamda savunma mühimmatı göndermişti. İran savaşında hava savunma mühimmatlarında ciddi sorunlar olduğunu gördük. Patriot, THAAD gibi üstün yetenekli savunma sistemlerinde ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. THAAD’ın 500 milyon dolarlık radar sistemi de vuruldu Körfez’de. Bunların yeniden tedariği için en az 46 ay, en fazla 64 aylık bir süre gerekiyor. Üretim kapasitesi düşük olduğu için yeni fabrikalara ihtiyaç olduğu söylentisi var. Bazı sivil fabrikaların füze üretimi yapmaları için hükümetin ricacı olduğu görülüyor" dedi.Sputnik'in videolu infografiği, bu stratejik zaafın boyutlarını ve yeniden stoklamanın önündeki devasa maliyeti gözler önüne seriyor.
i̇ran
ukrayna
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105406527_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5586c274ee0b1356a5ad1030d8912faf.jpg
İran'la savaş, ABD'deki kritik öneme sahip ve pahalı silah stoklarını tüketti
Sputnik Türkiye
İran'la savaş, ABD'deki kritik öneme sahip ve pahalı silah stoklarını tüketti
2026-05-04T14:41+0300
true
PT0M42S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, abd, i̇ran, ukrayna, thaad, hürmüz boğazı, i̇nfografi̇k, видео
vi̇deo, abd, i̇ran, ukrayna, thaad, hürmüz boğazı, i̇nfografi̇k, видео
İran'la savaş, ABD'deki kritik öneme sahip ve pahalı silah stoklarını tüketti
İran'la yaşanan çatışma, yalnızca bütçede değil, cephaneliklerde de derin bir yara açtı. ABD'nin kritik öneme sahip ve pahalı silah stokları tükenme noktasına geldi.
Özellikle yüksek hassasiyetli füzelerdeki ciddi azalma, ABD ordusunun ileride olası başka bir büyük çatışmaya hazırlık kabiliyetini doğrudan tehdit ediyor.
Sputnik'e konuşan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD’nin mühimmat sıkıntısını çektiğine dair iki tane rapor yayınlandığını ve geçen yıl sorunun çözümü için Mühimmat Hızlandırma Kurumu’nun kurulduğunu belirterek, 'Mühimmat Hızlandırma Kurumu ABD’deki mühimmat üretim kapasitesini 5 ile 6 katına çıkarmak için çalışma başlattı. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına dair iki tane de rapor var. ABD, Ukrayna’ya ciddi anlamda savunma mühimmatı göndermişti. İran savaşında hava savunma mühimmatlarında ciddi sorunlar olduğunu gördük. Patriot, THAAD gibi üstün yetenekli savunma sistemlerinde ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. THAAD’ın 500 milyon dolarlık radar sistemi de vuruldu Körfez’de. Bunların yeniden tedariği için en az 46 ay, en fazla 64 aylık bir süre gerekiyor. Üretim kapasitesi düşük olduğu için yeni fabrikalara ihtiyaç olduğu söylentisi var. Bazı sivil fabrikaların füze üretimi yapmaları için hükümetin ricacı olduğu görülüyor" dedi.
Sputnik'in videolu infografiği, bu stratejik zaafın boyutlarını ve yeniden stoklamanın önündeki devasa maliyeti gözler önüne seriyor.