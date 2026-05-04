İran'la savaş, ABD'deki kritik öneme sahip ve pahalı silah stoklarını tüketti

İran'la yaşanan çatışma, yalnızca bütçede değil, cephaneliklerde de derin bir yara açtı. ABD'nin kritik öneme sahip ve pahalı silah stokları tükenme noktasına... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

Özellikle yüksek hassasiyetli füzelerdeki ciddi azalma, ABD ordusunun ileride olası başka bir büyük çatışmaya hazırlık kabiliyetini doğrudan tehdit ediyor.Sputnik'e konuşan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD’nin mühimmat sıkıntısını çektiğine dair iki tane rapor yayınlandığını ve geçen yıl sorunun çözümü için Mühimmat Hızlandırma Kurumu’nun kurulduğunu belirterek, 'Mühimmat Hızlandırma Kurumu ABD’deki mühimmat üretim kapasitesini 5 ile 6 katına çıkarmak için çalışma başlattı. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına dair iki tane de rapor var. ABD, Ukrayna’ya ciddi anlamda savunma mühimmatı göndermişti. İran savaşında hava savunma mühimmatlarında ciddi sorunlar olduğunu gördük. Patriot, THAAD gibi üstün yetenekli savunma sistemlerinde ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. THAAD’ın 500 milyon dolarlık radar sistemi de vuruldu Körfez’de. Bunların yeniden tedariği için en az 46 ay, en fazla 64 aylık bir süre gerekiyor. Üretim kapasitesi düşük olduğu için yeni fabrikalara ihtiyaç olduğu söylentisi var. Bazı sivil fabrikaların füze üretimi yapmaları için hükümetin ricacı olduğu görülüyor" dedi.Sputnik'in videolu infografiği, bu stratejik zaafın boyutlarını ve yeniden stoklamanın önündeki devasa maliyeti gözler önüne seriyor.

