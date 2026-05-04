Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogaziyla-ilgili-yeni-bir-harita-yayinladi-1105475468.html
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni bir harita yayınladı
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni bir harita yayınladı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları donanması, ABD'nin gemilere askeri 'eskort' açıklamasının ardından devlet medyasının bildirdiğine göre bugün Hürmüz Boğazı bölgesinin... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T12:31+0300
2026-05-04T12:31+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104970878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b613fb7175e6a37db17a1370c61ffc5b.jpg
İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan haritada bölge, batıda İran'ın Keşm adasının en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmü'l-Kayveyn emirliğine kadar uzanan bir çizgiyle başlıyor. Doğuda, bölge İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra Emirliği arasındaki bir hat üzerinde sona eriyor.Ancak İranlılar her halükarda bu planın kabul edilemez olacağını ve Hürmüz Boğazı’na girip çıkmak isteyen her geminin İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon kurmak zorunda olduğunu söylüyor.Arap basınına konuşan kaynaklara göre “Hürmüz Boğazı’nda yeni bir denizcilik düzeni ifadesini kullanıyor. İranlılar, bu savaşın bölgeyi değiştirdiğini ve artık hiçbir şeyin aynı kalmayacağını" dile getiriyor.100 uçak ve 15 bin asker açıklamasıİran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından yaklaşık iki ay sonra Washington, yüzlerce ticari gemi ve tankerin mahsur kaldığı bir ortamda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi" adı altında bir operasyon başlattığını duyurdu.Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı nedeniyle mahsur kalan gemilere yardım etmeye başlayacağını duyurdu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), çatışma süresince yüzlerce geminin ve yaklaşık 20 bin denizcinin boğazı geçemediğini bildirdi.Trump’tan teklif için ‘kabul edilemez’ diyorÖte yandan dün İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD-İran çatışmasını çözmeye yönelik yeni teklifini incelediğini ve bunu kabul edilemez bulduğunu söyledi. Trump yaptığı değerlendirmede şu cümleleri kullandı:Trump, gün içinde Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak “İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/abd-basini-abd-donanmasi-hurmuzdeki-gemilere-dogrudan-eslik-etmeyecek-1105471805.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104970878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9ff8e1fe8da54e44b6cf1547abe198c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, donald trump, haberler
abd, i̇ran, donald trump, haberler

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni bir harita yayınladı

12:31 04.05.2026
© REUTERS Benoit TessierHürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri
Hürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© REUTERS Benoit Tessier
Abone ol
İran Devrim Muhafızları donanması, ABD'nin gemilere askeri 'eskort' açıklamasının ardından devlet medyasının bildirdiğine göre bugün Hürmüz Boğazı bölgesinin yeni bir haritasını yayınladı.
İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan haritada bölge, batıda İran'ın Keşm adasının en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmü'l-Kayveyn emirliğine kadar uzanan bir çizgiyle başlıyor. Doğuda, bölge İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra Emirliği arasındaki bir hat üzerinde sona eriyor.
Şu anda ABD’nin gerçekten ticari gemilere deniz kuvvetleriyle eskortluk yapıp yapmayacağı ya da bunun sadece bir yönlendirme olup olmadığı net değil.
İran Devrim Muhafızları donanmasının yayınladığı Hürmüz 'kontrol' haritası
İran Devrim Muhafızları donanmasının yayınladığı Hürmüz 'kontrol' haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
İran Devrim Muhafızları donanmasının yayınladığı Hürmüz 'kontrol' haritası
Ancak İranlılar her halükarda bu planın kabul edilemez olacağını ve Hürmüz Boğazı’na girip çıkmak isteyen her geminin İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon kurmak zorunda olduğunu söylüyor.
Arap basınına konuşan kaynaklara göre “Hürmüz Boğazı’nda yeni bir denizcilik düzeni ifadesini kullanıyor. İranlılar, bu savaşın bölgeyi değiştirdiğini ve artık hiçbir şeyin aynı kalmayacağını" dile getiriyor.

100 uçak ve 15 bin asker açıklaması

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından yaklaşık iki ay sonra Washington, yüzlerce ticari gemi ve tankerin mahsur kaldığı bir ortamda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi" adı altında bir operasyon başlattığını duyurdu.
Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı nedeniyle mahsur kalan gemilere yardım etmeye başlayacağını duyurdu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlanmış su yollarından güvenli bir şekilde çıkarmaları için rehberlik edeceğimizi, böylece işlerine özgürce ve verimli bir şekilde devam edebileceklerini bildirdik."
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), çatışma süresince yüzlerce geminin ve yaklaşık 20 bin denizcinin boğazı geçemediğini bildirdi.

Trump’tan teklif için ‘kabul edilemez’ diyor

Öte yandan dün İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD-İran çatışmasını çözmeye yönelik yeni teklifini incelediğini ve bunu kabul edilemez bulduğunu söyledi. Trump yaptığı değerlendirmede şu cümleleri kullandı:

Bu benim için kabul edilebilir değil. Üzerinde çalıştım, her şeyi inceledim; kabul edilebilir değil.

Trump, gün içinde Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak “İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini” söylemişti.
Arşiv görsel: ABD Donanması uçak gemisi saldırı grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
DÜNYA
ABD basını: ABD Donanması Hürmüz'deki gemilere doğrudan eşlik etmeyecek
10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала