İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni bir harita yayınladı

İran Devrim Muhafızları donanması, ABD'nin gemilere askeri 'eskort' açıklamasının ardından devlet medyasının bildirdiğine göre bugün Hürmüz Boğazı bölgesinin... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T12:31+0300

İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan haritada bölge, batıda İran'ın Keşm adasının en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmü'l-Kayveyn emirliğine kadar uzanan bir çizgiyle başlıyor. Doğuda, bölge İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra Emirliği arasındaki bir hat üzerinde sona eriyor.Ancak İranlılar her halükarda bu planın kabul edilemez olacağını ve Hürmüz Boğazı’na girip çıkmak isteyen her geminin İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon kurmak zorunda olduğunu söylüyor.Arap basınına konuşan kaynaklara göre “Hürmüz Boğazı’nda yeni bir denizcilik düzeni ifadesini kullanıyor. İranlılar, bu savaşın bölgeyi değiştirdiğini ve artık hiçbir şeyin aynı kalmayacağını" dile getiriyor.100 uçak ve 15 bin asker açıklamasıİran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından yaklaşık iki ay sonra Washington, yüzlerce ticari gemi ve tankerin mahsur kaldığı bir ortamda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi" adı altında bir operasyon başlattığını duyurdu.Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı nedeniyle mahsur kalan gemilere yardım etmeye başlayacağını duyurdu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), çatışma süresince yüzlerce geminin ve yaklaşık 20 bin denizcinin boğazı geçemediğini bildirdi.Trump’tan teklif için ‘kabul edilemez’ diyorÖte yandan dün İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD-İran çatışmasını çözmeye yönelik yeni teklifini incelediğini ve bunu kabul edilemez bulduğunu söyledi. Trump yaptığı değerlendirmede şu cümleleri kullandı:Trump, gün içinde Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak “İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini” söylemişti.

