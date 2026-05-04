Dünya Kupası'nda 'ayakbastı' parası: Türkiye ne kadar alacak?
FIFA’nın Dünya Kupası’ndan elde ettiği gelir katlanarak devasa bir ekonomik hacme dönerken Türkiye’nin turnuvadan sağlayacağı başlangıç geliri netlik kazandı... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Zülfikar Doğan
FIFA’nın Dünya Kupası’ndan elde ettiği gelir katlanarak devasa bir ekonomik hacme dönerken Türkiye’nin turnuvadan sağlayacağı başlangıç geliri netlik kazandı. Zülfikar Doğan, FIFA’nın gelirlerini değerlendirirken, içeride ise İTO, ENAG ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri arasındaki farkın enflasyon tartışmasını derinleştirdiğini vurguladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Ankara’dan Haber Var’ programında ekonomi gündemini ve FIFA Dünya Kupası’nı ekonomik bağlamda değerlendiren Gazeteci Zülfikar Doğan, şunları kaydetti:
‘FIFA’nın kazancı 11 milyar doları buluyor’
Artan ödül miktarlarına dikkat çeken Doğan, FIFA’nın turnuvadan elde ettiği gelirin katlanarak büyüdüğünü ve devasa bir ekonomik hacme ulaştığını ifade etti. Turnuvaya katılan ülkelere verilen başlangıç ödemesine değinen Doğan, şöyle konuştu:
“Haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde Dünya Kupası başlayacak. 2022'deki Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre FIFA bu kupada parasal ödülleri yüzde 50 arttırdı. Dünya Kupası'nda 871 milyon dolarlık ödül dağıtılacak ve birinci olan ülke 50 milyon dolar; ikinci olan da 33 milyon dolar ödül alacak. FIFA ise bu turnuvadan 11 milyar dolarlık bir kazanç elde edecek. Şöyle bir baktığımız zaman milyarlarca doların konuşulduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Bu sadece işin legal boyutu. FIFA bilet satışlarından 3,5-4 milyar dolarlık bir gelir bekliyor. Bunun yanı sıra turnuvaya katılan ülkelerin ulusal futbol federasyonlarına da 12,5 milyon dolarlık yardım yapıyor. Türkiye uzun bir aradan sonra bu turnuvaya katıldı ve ilk olarak turnuvaya katılan ülkelere 2 milyon dolarlık bir ayakbastı parası baştan veriliyor. Bunun dışında tur atladıkça da bu milyon dolarlık ödüller artıyor.”
‘TÜİK’in enflasyon oranı en düşük veri olmaya devam ediyor’
Nisan ayında artış yaşanmasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı oranın İTO ve ENAG’a göre hâlâ daha düşük kaldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:
“İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıklamış olduğu Nisan ayı enflasyon rakamı aylık perakende oran olarak yüzde 3,74; toptan endekste ise yüzde 4,32 oldu. İTO’nun hesapladığı yıllık enflasyon oranı 36,88. Yani TÜİK’in açıkladığı 32,43’lük oranın yaklaşık 4-5 puan üzerinde. TÜİK’in yöntemi ile hesaplama yapan, bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu var. Onlar da yaklaşık 2 yıldır enflasyon verisi açıklıyorlar. Kısaca ENAG olarak adlandırılan bu akademisyenler grubunun belirlediği Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 5,07 oldu; yıllık olarak da yüzde 55,38 oranında bir enflasyon hesabı açıkladılar. Dolayısıyla Türkiye’nin önünde üç farklı enflasyon artışı söz konusu. Nisan ayında çok ciddi bir artış göstermiş olmasına rağmen, aylık yüzde 4,18’e çıkmış olmasına rağmen hala en düşük oran TÜİK’in. O yüzden de özellikle TÜİK’in belirlediği bu enflasyon oranından doğrudan etkilenen geniş kesimler TÜİK’in hesaplarını inandırıcı bulmadıklarını sık sık yineliyorlar.”