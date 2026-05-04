Dünya Kupası'nda 'ayakbastı' parası: Türkiye ne kadar alacak?

“Haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde Dünya Kupası başlayacak. 2022'deki Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre FIFA bu kupada parasal ödülleri yüzde 50 arttırdı. Dünya Kupası'nda 871 milyon dolarlık ödül dağıtılacak ve birinci olan ülke 50 milyon dolar; ikinci olan da 33 milyon dolar ödül alacak. FIFA ise bu turnuvadan 11 milyar dolarlık bir kazanç elde edecek. Şöyle bir baktığımız zaman milyarlarca doların konuşulduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Bu sadece işin legal boyutu. FIFA bilet satışlarından 3,5-4 milyar dolarlık bir gelir bekliyor. Bunun yanı sıra turnuvaya katılan ülkelerin ulusal futbol federasyonlarına da 12,5 milyon dolarlık yardım yapıyor. Türkiye uzun bir aradan sonra bu turnuvaya katıldı ve ilk olarak turnuvaya katılan ülkelere 2 milyon dolarlık bir ayakbastı parası baştan veriliyor. Bunun dışında tur atladıkça da bu milyon dolarlık ödüller artıyor.”