Bakan Şimşek röportajı: Sporcuların kazançlarını beyan dışı bıraktıkları tespit edildi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün verdiği röportajda beyan edilmeyen lüks harcamalara ve bugün Meclis’e sunulması beklenen pakette yer alan varlık... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T07:52+0300

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtdışı vergi ile mücadele kapsamındaki çalışmaları ve TBMM'ye sunulacak varlık barışının son detaylarını Hürriyet’e anlattı.Habere göre, Bakan Şimşek röportajında "farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun kazançlarının tek tek araştırıldığını ve 228 sporcunun ise ‘riskli’ görülerek denetim kapsamına alındığını" ifadeleri yer aldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen soruşturmada, transfer ve kiralama bedelleri dahil çok farklı türlerde kazançlar da araştırmanın konusunu oluşturdu. Yürütülen araştırmada, sporcuların şarta bağlı olmayan garanti gelirlerinin dikkate alındığı ve ücret mahiyetinde olup beyan dışı bırakılan kazancın 5 milyar lira olduğu vurgulandı.Haberde, 'kazançlarına yönelik açıklama beklenen sporcuların önemli bir kısmının profesyonel spor kulüpleri bünyesinde koşturan futbolcular, basketbolcular ve voleybolculardan' oluştuğu ifade edildi. Bakan Şimşek’in verdiği mesajlar şöyle:"Pakette, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uygulama etkinliğini sağlamaya yönelik kurumlar arası işbirliğini güçlendiren tedbirler alındı.Yurtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına dair düzenleme, vergi mevzuatı dışındaki diğer mevzuat uyarınca alınması gereken tedbirleri etkilemeyecek.Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak.Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor.Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek.Düzenleme ile Cumhurbaşkanına bildirilen varlığın türüne, bildirim ve getirilme tarihine, varlıkların tasarruf edileceği taahhüt edilen yatırım araçlarına, bu araçlarda finansal sistem içinde tutulma sürelerine göre farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor.Ülkelerle yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında temettüler için vergi oranları değişiklik göstermekle birlikte çoğunluğunda yüzde 10, belli şartlarla yüzde 5 gibi oranlar uygulanıyor.Yurtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılması için yapılan varlık barışında da Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına azami hassasiyet gösterildiğini ifade eden Şimşek, Cumhurbaşkanı yetkisi çerçevesinde, getirilen varlıkların uzun vadeli devlet tahvillerine yönelmesi durumunda daha düşük vergileme, hatta sıfır oranının bile olabileceğini söyledi.Böylece hem gelen paranın hemen çekilmek istenmesi durumunda yüksek vergileme, uzun vadeli yatırılması durumunda, vadesine göre daha düşük vergileme yapılabilecek."

