Av. Ali Çimen: HTS kayıtları zaten varken Tuncay Sonel SIM kartı Ankara’ya gönderdi
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Gülistan Doku ailesinin avukatlarından Ali Çimen oldu. Çimen, soruşturmada sadece delil karartma değil delil uydurma da olduğunu söyledi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Yeri ve Zamanı” programında konuğu olan Doku ailesi avukatı Ali Çimen, Gülistan’ın sinyal kayıtlarını içeren HTS kayıtlarının dosya içerisinde zaten yer aldığını, Tuncay Sonel’in bunlar belli olmasına rağmen Ankara’ya SIM kart gönderdiğini söyledi.
Çimen, şöyle anlattı:
“Dönemin valisi Tuncay Sonel’di. Kendi çocuğu tarafından işlenen cinayeti oradaki kamu gücünden kaynaklı örtbas ediyor. Ciddi anlamda bir maddi ihmal da söz konusu. 220 gün boyunca Gülistan’ı sadece Munzur Gölü’nde anlattı, orada da ciddi bir kamu zararına neden oldu. Baraj gölünde olmadığını bildiği halde bütün bunları yaptı. Biz kirli bir ilişki ağını da görüyoruz. Hastanedeki başhekim şu an içeride, verileri silen kişi var, kamu görevlileri var. Soruşturmada bir fiili işleyenler var bir de delilleri karartanlar var. Yozlaşmış bir kamu görevlisi olan Tuncay Sonel’in kirli ilişki ağını görüyoruz. Yeni gözaltılar olmalı. O tutanakları hazırlayanlar, talimatları verenler var. Bunların en hafif tabirle görevlerini ihmal ettikleri ortada. Tamamının yargılanması lazım.”
‘Sadece delil karartma değil, delil uydurma da var’
“Bu dosyanın intihar gibi algılanması için bir çaba içerisine girilmiş. Sadece delil karartma değil delil uydurma durumu da var. Biz bu delillerin hepsini biliyorduk ve faillerin çoğu tespit edilmişti. Baş şüpheli Tuncay, sıkıştığı her yerde insanlara çamur atarak ifade verdi. İfadeleri trajikomik bir boyuta geldi. SIM Kartı sinyal bilgilerini elde etmek için siber çetenin elemanı Gökhan’a gönderdiğini söylüyor. Peki zaten 07.07.2021 tarihinde zaten Gülistan’ın sinyal kayıtlarını içeren HTS kayıtları dosyamızın içerisinde vardı. Bu ifadenin ne kadar yalan olduğunu görüyorsunuz. En son mezarlık yanından sinyal alındığına ilişkin HTS baz raporu var zaten. Bunlar belliyken siz neden bir daha Ankara’ya SIM kartı gönderirsiniz? Gülistan’ın verilerini silmek ve yeni veriler yüklemek için bu kart gönderildi. Gökhan zaten pazarlık amacıyla bazı verileri elinde bulundurduğunu söylüyordu. İnsan öldürme yönünden sorumlu tutulmaktan korkuyordu. Tuncay Sonel olan bilgileri sözde tekrar açığa çıkartmak için kartı alıp Ankara’ya gönderiyor. Bilgiler zaten elindeyken ‘Ben kızımızı bulmak için kartı yolladım’ diyor. SIM karttan zaten sinyal bilgisi bulunamıyormuş, operatörden istenmesi gerekiyormuş.”
Yalan tutanağı düzenleyenler soruşturma dışında
“6 saatlik görüntünün şöyle bir özelliği var, Gülistan ile Mustafa’nın bir gün önce yan yana olduğunu gösteren kayıtlar bunlar. 220 gün boyunca Gülistan’ı Munzur’da aratan şey neydi biliyor musunuz, emniyetin tuttuğu bir tutanağa göre köprüden suya düşen bir nesne olduğu belirtiliyor. Bu suya düşen nesnenin de Gülistan olduğu söyleniyor. Biz o tutanağa itiraz ettik. Bilimsel rapora göre suya düşen bir nesne yok, görüntü kayması var. Peki bu tutanağı kim düzenledi mesela, bu kişiler soruşturma dışı kalabilir mi?”