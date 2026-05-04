Av. Ali Çimen: HTS kayıtları zaten varken Tuncay Sonel SIM kartı Ankara’ya gönderdi

“Bu dosyanın intihar gibi algılanması için bir çaba içerisine girilmiş. Sadece delil karartma değil delil uydurma durumu da var. Biz bu delillerin hepsini biliyorduk ve faillerin çoğu tespit edilmişti. Baş şüpheli Tuncay, sıkıştığı her yerde insanlara çamur atarak ifade verdi. İfadeleri trajikomik bir boyuta geldi. SIM Kartı sinyal bilgilerini elde etmek için siber çetenin elemanı Gökhan’a gönderdiğini söylüyor. Peki zaten 07.07.2021 tarihinde zaten Gülistan’ın sinyal kayıtlarını içeren HTS kayıtları dosyamızın içerisinde vardı. Bu ifadenin ne kadar yalan olduğunu görüyorsunuz. En son mezarlık yanından sinyal alındığına ilişkin HTS baz raporu var zaten. Bunlar belliyken siz neden bir daha Ankara’ya SIM kartı gönderirsiniz? Gülistan’ın verilerini silmek ve yeni veriler yüklemek için bu kart gönderildi. Gökhan zaten pazarlık amacıyla bazı verileri elinde bulundurduğunu söylüyordu. İnsan öldürme yönünden sorumlu tutulmaktan korkuyordu. Tuncay Sonel olan bilgileri sözde tekrar açığa çıkartmak için kartı alıp Ankara’ya gönderiyor. Bilgiler zaten elindeyken ‘Ben kızımızı bulmak için kartı yolladım’ diyor. SIM karttan zaten sinyal bilgisi bulunamıyormuş, operatörden istenmesi gerekiyormuş.”