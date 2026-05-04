AI görmede insanı geçti: Tat ve kokuda da sınırlar zorlanıyor

‘’Tat alma duygusuyla ilgili AI ile yarışıyoruz. AI, sıvılarda bulunan tatları yani tatlı, ekşi, tuzlu, acı gibi tatları yüksek doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. Bazı nüanslarda insan tat algısından daha tutarlı sonuçlar verebiliyor. Koku almada da AI bizimle henüz yarışamıyor fakat üstün olduğu alanlar var. Mesela elektronik burun denilen bazı gazları, kokuları insan burundan kat be kat hassas ve yorulmadan tespit edebilecek bir yapıya sahip. Hastalığı kokudan teşhis edebiliyor. Akciğerinize tutuyor ya da bir nefes veya bağırsak kokusunu alıyor ve oradan size bir sonuç veriyor. “Şu olabilir” diye değerlendirme yapabiliyor. Kanser ve benzeri hastalıkları teşhis edebiliyor. AI’ın seste geldiği durum da bu.’’