Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
AI görmede insanı geçti: Tat ve kokuda da sınırlar zorlanıyor
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, yapay zekanın görme, tat ve koku alanlarında insanı aşan performansını değerlendirdi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
AI'ın özellikle bilgisayarlı görmede büyük üstünlük sağladığını belirten Çağatay, tat ve koku analizinde de dikkat çekici bir noktaya ulaşıldığını vurguladı.
09:51 04.05.2026
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, yapay zekanın görme, tat ve koku alanlarında insanı aşan performansını değerlendirdi.
AI’ın özellikle bilgisayarlı görmede büyük üstünlük sağladığını belirten Çağatay, tat ve koku analizinde de dikkat çekici bir noktaya ulaşıldığını vurguladı.

‘Kare hızına göre büyük veri setlerinde insan gözünden çok daha hızlı’

Çağatay, yapay zekanın görme alanındaki gelişimini değerlendirdi:

‘’İnsan duygularını görmede AI bizi geçti. En üstün olduğu alan, bilgisayarlı görme yani “computer vision” dediğimiz görevlerde insanlığı kat be kat geçmiş durumda. AI, Nesneleri tanımada, yüz tanımada, tıbbi görüntü analizi yapmada, radyolojide ve otonom araçlarda insan gözüyle asla kıyaslanamayacak bir ilerleme kaydetmiş durumda. Milyonlarca görüntüyü saniyeler içinde seçiyor, işliyor, yorulmuyor, tutarlı biçimde aynı sonucu veriyor. İnsan gözü bile yanılabilir. Kare hızına göre büyük veri setlerinde insan gözünden çok daha hızlı ve hassas olabiliyor. Genel olarak görmede AI, insan gözüne kıyasla çok üstün. Endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda da çok iyi.’’

‘Hastalığı kokudan teşhis edebiliyor’

Çağatay, AI’ın özellikle tat tespiti ve koku analizinde dikkat çekici bir noktaya ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

‘’Tat alma duygusuyla ilgili AI ile yarışıyoruz. AI, sıvılarda bulunan tatları yani tatlı, ekşi, tuzlu, acı gibi tatları yüksek doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. Bazı nüanslarda insan tat algısından daha tutarlı sonuçlar verebiliyor. Koku almada da AI bizimle henüz yarışamıyor fakat üstün olduğu alanlar var. Mesela elektronik burun denilen bazı gazları, kokuları insan burundan kat be kat hassas ve yorulmadan tespit edebilecek bir yapıya sahip. Hastalığı kokudan teşhis edebiliyor. Akciğerinize tutuyor ya da bir nefes veya bağırsak kokusunu alıyor ve oradan size bir sonuç veriyor. “Şu olabilir” diye değerlendirme yapabiliyor. Kanser ve benzeri hastalıkları teşhis edebiliyor. AI’ın seste geldiği durum da bu.’’

