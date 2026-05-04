ABD’de Yüksek Mahkeme, kürtaj hapına telefon, posta ve eczaneler yoluyla erişim olanağını geri verdi

ABD Yüksek Mahkemesi pazartesi günü, ünlü bir kürtaj hapına geniş erişimi yeniden tesis etti ve ülke genelinde kürtaj hakkının başlıca yollarından birini... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T18:39+0300

Yargıç Samuel Alito tarafından imzalanan karar, kürtaj talep eden kadınların ilacı bir doktora yüz yüze gitmeden, eczanelerden ya da posta yoluyla temin etmelerine geçici olarak izin veriyor.Bu kurallar, geçen hafta bir federal temyiz mahkemesi yeni kısıtlamalar getirene kadar birkaç yıldır yürürlükteydi.2022’de bozulan ‘Roe v. Wade’ kararıABD'de kürtajların çoğu ilaç yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu ilaçların erişilebilirliği, 2022’de Yüksek Mahkeme'nin 'Roe v. Wade' kararını bozarak eyaletlere kürtaj yasağı getirme imkanı tanımasının ardından Cumhuriyetçi yönetim altındaki birçok eyalette uygulanmaya başlanan kürtaj yasaklarının etkisini sınırladı.Louisiana eyaleti, erişim kısıtlamak için dava açtı ve ilacın erişilebilirliğinin eyaletteki yasağı zayıflattığını savundu.Demokratların yönettiği bazı eyaletlerde ise, yasakların bulunduğu eyaletlerdeki hastalara tele-sağlık yoluyla bu ilaçları reçete eden kişilere hukuki koruma sağlamayı amaçlayan yasalar bulunuyor.

