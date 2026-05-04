Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/abdde-yuksek-mahkeme-kurtaj-hapina-telefon-posta-ve-eczaneler-yoluyla-erisim-olanagini-geri-verdi-1105487073.html
ABD’de Yüksek Mahkeme, kürtaj hapına telefon, posta ve eczaneler yoluyla erişim olanağını geri verdi
ABD’de Yüksek Mahkeme, kürtaj hapına telefon, posta ve eczaneler yoluyla erişim olanağını geri verdi
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi pazartesi günü, ünlü bir kürtaj hapına geniş erişimi yeniden tesis etti ve ülke genelinde kürtaj hakkının başlıca yollarından birini... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T18:39+0300
2026-05-04T18:39+0300
dünya
abd
yüksek mahkeme
kürtaj
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105367873_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bc474ce9003d49ed57c934accbae4017.jpg
Yargıç Samuel Alito tarafından imzalanan karar, kürtaj talep eden kadınların ilacı bir doktora yüz yüze gitmeden, eczanelerden ya da posta yoluyla temin etmelerine geçici olarak izin veriyor.Bu kurallar, geçen hafta bir federal temyiz mahkemesi yeni kısıtlamalar getirene kadar birkaç yıldır yürürlükteydi.2022’de bozulan ‘Roe v. Wade’ kararıABD'de kürtajların çoğu ilaç yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu ilaçların erişilebilirliği, 2022’de Yüksek Mahkeme'nin 'Roe v. Wade' kararını bozarak eyaletlere kürtaj yasağı getirme imkanı tanımasının ardından Cumhuriyetçi yönetim altındaki birçok eyalette uygulanmaya başlanan kürtaj yasaklarının etkisini sınırladı.Louisiana eyaleti, erişim kısıtlamak için dava açtı ve ilacın erişilebilirliğinin eyaletteki yasağı zayıflattığını savundu.Demokratların yönettiği bazı eyaletlerde ise, yasakların bulunduğu eyaletlerdeki hastalara tele-sağlık yoluyla bu ilaçları reçete eden kişilere hukuki koruma sağlamayı amaçlayan yasalar bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240304/fransa-kurtaj-hakkini-anayasal-guvence-altina-alan-ilk-ulke-oldu-1081369134.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105367873_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_db088094ebbe8f8f5678ff4dbac19e2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, yüksek mahkeme, kürtaj, haberler
abd, yüksek mahkeme, kürtaj, haberler

ABD’de Yüksek Mahkeme, kürtaj hapına telefon, posta ve eczaneler yoluyla erişim olanağını geri verdi

18:39 04.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHap/İlaç
Hap/İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD Yüksek Mahkemesi pazartesi günü, ünlü bir kürtaj hapına geniş erişimi yeniden tesis etti ve ülke genelinde kürtaj hakkının başlıca yollarından birini engelleyen bir kararı engelledi.
Yargıç Samuel Alito tarafından imzalanan karar, kürtaj talep eden kadınların ilacı bir doktora yüz yüze gitmeden, eczanelerden ya da posta yoluyla temin etmelerine geçici olarak izin veriyor.
Bu kurallar, geçen hafta bir federal temyiz mahkemesi yeni kısıtlamalar getirene kadar birkaç yıldır yürürlükteydi.

2022’de bozulan ‘Roe v. Wade’ kararı

ABD'de kürtajların çoğu ilaç yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu ilaçların erişilebilirliği, 2022’de Yüksek Mahkeme'nin 'Roe v. Wade' kararını bozarak eyaletlere kürtaj yasağı getirme imkanı tanımasının ardından Cumhuriyetçi yönetim altındaki birçok eyalette uygulanmaya başlanan kürtaj yasaklarının etkisini sınırladı.
Louisiana eyaleti, erişim kısıtlamak için dava açtı ve ilacın erişilebilirliğinin eyaletteki yasağı zayıflattığını savundu.
Demokratların yönettiği bazı eyaletlerde ise, yasakların bulunduğu eyaletlerdeki hastalara tele-sağlık yoluyla bu ilaçları reçete eden kişilere hukuki koruma sağlamayı amaçlayan yasalar bulunuyor.
1973’te alınan ‘Roe v. Wade’ kararı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal bir hak olarak tanıyan ve ülke genelinde yasallaştıran dönüm noktası niteliğindeki karar olarak biliniyor. Kadının gizlilik hakkına dayanarak gebeliğin sonlandırılmasını koruma altına alan bu karar, Haziran 2022'de Trump’ın birinci döneminde Dobbs v. Jackson davasıyla iptal edilerek kürtaj yetkisi eyaletlere bırakılmıştı.
Fransa'da kürtaj hakkının anayasada yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı görüşmesi Trocadero Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip edildi. Kürtaj hakkının anayasada yer almasını talep eden göstericiler de meydanda bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
DÜNYA
Dünyada bir ilk: Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
4 Mart 2024, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала