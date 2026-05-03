Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.CHP'de partiden ihraçCHP Yüksek Disiplin Kurulu, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti.Karar oybirliği ile alındıÖzkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak, partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.Yalım'ın şoförü ifadesinde ne dedi?Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade de ortaya çıktı.Altınkaya; esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini iddia etti. Murat Altınkaya, Uşaksporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü.Ödemeler şişirilerek yapıldı iddiasıÖzkan Yalım'ın şoförü; 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin, aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade edip "Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı." beyanında bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ilk olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklanmıştı.Ardından ikinci dalga operasyon düzenlenmiş aralarında CHP İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 16 kişi daha tutuklanmıştı.
