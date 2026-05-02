Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakamlar hepimiz için endişe verici, 3 çocuk çağrımızdaki haklılığımız ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakamlar hepimiz için endişe verici, 3 çocuk çağrımızdaki haklılığımız ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda konuştu. Nüfus artışındaki azalmaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aradan geçen...

2026-05-02T14:22+0300

2026-05-02T14:22+0300

2026-05-02T14:33+0300

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde “Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026- 2035) Vizyon Tanıtım Programı”na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Doğurganlık hızımız 2017'den itibaren 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın, 2025'te daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. 2014'te 1.3 milyon bebek dünyaya gelirken, 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Bizim kültürümüzde çocuk evin neşesi olarak görülür. Ancak 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan tehlikeye dikkat çekmiştik. Bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Nice akıl ve ahlak dışı ithama, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk haklılığı ispat edilmiş oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Aile insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Merhamet empati kurmak ailede öğrenilir. Aile güçlü olduğu zaman toplum güçlü olur, aile zayıfladığında ise toplum kan kaybeder. Aile zayıfladığında toplum kan kaybeder, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez. Aile Türk toplumunun temelidirAile , Türk toplumunun temelidir ilkesi hem milletimizin asli kimliğini ortaya koyan veciz bir ifadedir. Türk milleti tarih oyunca aile bağlarının güçlülüğü sayesinde varlığını sürdürmüş kültürel kodlarını korumayı başarmıştır. Vatanımızın anavatan olması tesadüf değildir. devletimiz devlet ana olması tesadüf değildir. Dijital teknokültür çağında aile de dönüşüyor form değiştiriyor elbette ki ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Alışagelmiş yapıların çözüldüğü insanın yol arayışının arttığı dönemdeyiz., Ülkemiz ve milletimiz için en iyisini yapmanın riskleri tehditleri öngörerek Türkiye'yi yarınlara hazırlama mücadelesindeyiz.Tehlikeye dikkat çekmiştik2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan tehlikeye dikkat çekmiştik. Bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Nice akıl ve ahlak dışı ithama, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Yarın tarih tekerrür edecek. Türkiye olarak aile ve nüfus meselesinde sadece dünyada yaşanan hızlı değişimlerin etkilerini hissetmekle kalmıyoruz. 1960'lardan itibaren ortaya konulan politikaların sonuçlarıyla yüzleşiyoruz.Çok çocuklu aileleri geri kalmışlıkla suçladılarÜlkemizde yıllarca bize nüfusla kalkınma arasında zıt ilişki olduğunu söylendi. Nüfus kontrol politikalarını tabu haline getirerek aykırı sese müsaade etmediler. Aileyi değersizleştirirken, çok çocuklu aileleri geri kalmışlıkla suçladılar.Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidirEkonomik, ticari ve beşeri bakımdan dünya ile bütünleşmiş bir ülke olarak bunlardan bizler de etkileniyoruz. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Doğurganlık hızımız 2017'den itibaren 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın, 2025'te daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. 2014'te 1.3 milyon bebek dünyaya gelirken, 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Bizim kültürümüzde çocuk evin neşesi olarak görülür.Ancak 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. 2 kişiden biri artık yaklaşık 35 yaşında. Yaşlı nüfus oranımız ise 2025 itibariyle yüzde 11,1'e yükseldi. Üstelik kırsalda yaşayan yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçmiş durumda. Artık 30,8'e düşen hane halkı büyüklüğüdür. Tek kişilik hane oranı yüzde 20,5'e ulaşmıştır."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, nüfus, nüfus artışı