Çin’den ABD yaptırımlarına rest: Beş petrol şirketine yönelik yaptırımların uygulanması yasaklandı

Çin’den ABD yaptırımlarına rest: Beş petrol şirketine yönelik yaptırımların uygulanması yasaklandı

Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin İran petrolü ticareti iddiasıyla yaptırım listesine aldığı beş Çinli petrol şirketine yönelik tek taraflı yaptırımların Çin'de... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T19:13+0300

2026-05-02T19:13+0300

2026-05-02T19:13+0300

Çin Ticaret Bakanlığı, yayınladığı kararnameyle, ABD’nin beş Çinli petrol şirketine yönelik tek taraflı yaptırımlarının “hukuka aykırı eksteritoryal (ülke dışı) kısıtlayıcı tedbirler” olduğunu belirterek, bu yaptırımların Çin kurumları ve vatandaşları tarafından “tanınmaması, yerine getirilmemesi ve bunlara uyulmaması” gerektiğini bildirdi.ABD daha önce, aralarında Hengli Petrochemical’in de bulunduğu beş Çinli petrol şirketini, İran petrolü ticaretine karıştıkları iddiasıyla yaptırım listesine almıştı. Hengli Petrochemical ise 26 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İran ile hiçbir zaman ticari faaliyet yürütmediğini” belirtmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hengli Petrochemical’in ABD’nin yaptırım listesine alınmasına ilişkin pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pekin’in Çinli şirketlerin “meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağını” ifade etmişti.Çin’de, yabancı devletlerin “haksız eksteritoryal tedbirlerine” karşı koymayı amaçlayan düzenlemeler 13 Nisan’da yürürlüğe girmişti. Pekin yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda da tek taraflı ve hukuka aykırı yaptırımlara ve "uzun kol yargı yetkisi" olarak tanımlanan (yasaların ülke dışına yayılması) uygulamalara kararlılıkla karşı olduğunu defalarca dile getirmişti.

çin

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye

çin, çin ticaret bakanlığı, abd, i̇ran, yaptırım, petrol