Sendika başkanları 1 Mayıs'ta Radyo Sputnik'ten seslendi: 'İşçinin hakkını kimse elinden alamaz'

Bu zamana kadar sarı sendikaların işçileri mağdur ettiği için dertleri çok. Bizim de şu anda bu arkadaşlarla bir toplantım var. Elbette mutluyuz, o işçi arkadaşlarımız haklarını aldı. Türkiye gündemine oturdu.Bağımsız Maden İş Sendikası olarak zaten her zaman şunu söyleriz: İşçinin hakkını işçiden başka kimse alamaz elinden. Bunun için de direniş ise direniş; bunun içine direniş deriz, mücadele deriz, birlik deriz, beraberlik deriz ama işçinin hakkını da kimseye yedirmeyiz.Elbette eylemler kıymetlidir ama aslında işçinin hakkı için eylem yapmak çok da bana göre hoş değil ama gerekirse de yapılacak tabii ki. İşçi haklı olduysa onu kimse elinden alamaz. Baktığın zaman ileri gitmesi lazım ama Türkiye'de şu anda işçi sınıfı daha geri, daha köleliğe...Daha yani; işçinin hiçbir hatası olmayacak, işçinin hiçbir şeyi olmayacak, işçinin ailesi olmayacak, işçinin düğünü olmayacak, işçinin cenazesi olmayacak, işçinin hakkı olmayacak, işçiye ne verirsen onu alacak, işçiye ne söylesen onu yapacak, işçinin hiçbir şekilde kanunla hiçbir işi yok. İşçileri hep korkutmuşlar. Siyaseten korkmuş işçi, sendika korkutmuş işçiyi, patron korkutmuş işçiyi.Şimdi şu Türkiye'de bir üç tane konfederasyon var. Üç tane konfederasyon, üç tane siyasi partiyi almış arkasına güç olarak onu kullanıyor. Sendikayı seçen sensin. İşçi sendikacısını kendi seçer. Belediye başkanını sen seçersin. Milletvekilini sen seçersin. Cumhurbaşkanını sen seçersin. Muhtarını sen seçersin ama hepsi işçiler bunların karşısında hazırola geçer.Bu da işte kapitalistlerin, zenginlerin, patronların... Bunları, yanlış anlamasın hiç kimse beni, yani gücün olduğu yere gidiyor. Milletvekili de gücün olduğu yere gidiyor, belediye başkanı da gücün olduğu yere gidiyor; patronun yanına yani. Muhtar da onun yanına gidiyor, ee kaymakam da onun yanına gidiyor. Herkes onun yanına gidiyor.Yani işçi, işçi birlik olursa beraberlik olursa kazanıyor. Tek kalırsa kazanamıyor işçi. Hep işçileri korkutuyorlar. Biz de bu işçilere diyoruz ki: 'Arkadaşlar biz hakkımız olanı alıyorsak biz belediye başkanının karşısında hazırola geçemeyiz. Biz sendikacının karşısında hazırola geçemeyiz.' Onlar bizim karşımızda hazırola geçsin çünkü onları seçen biziz.