'Tom Cruise’u bulma’ şakasıyla başlayan trend büyüdü: Scientology’de rekor denemesi

Sputnik Türkiye

TikTok üzerinden yayılan ‘speedrun’ videolarında gençler, kiliseye ait binalara girerek mümkün olan en kısa sürede içeriyi dolaşmayı hedefliyor. Ayrıntılar haberde...

2026-05-01T13:23+0300

2026-05-01T13:42+0300

Akımın merkezlerinden biri olan Hollywood Bulvarı üzerinde yaşanan bir olay, trendin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Ericka Buensuceso, bulvarda yürüdüğü sırada uzaylı, sosisli sandviç ve Hz. İsa kostümleri giymiş bir grupla karşılaştığını anlattı. Söz konusu grup, Scientology’ye ait bir bilgi merkezine girerek ‘hızlı tur’ yapmaya hazırlanıyordu.Buensuceso, yaşadığı anı 'adrenalin patlaması' olarak tanımlarken, bunun daha önce sadece sosyal medyada gördüğü bir şey olduğunu ifade etti. Akımın özellikle nisan ayı başından bu yana hızla yayıldığı belirtiliyor.Paylaşılan videolarda katılımcılar, video oyun kültüründen alınan 'speedrun' mantığıyla tarikatın kilise binalarına girip içeride mümkün olduğunca hızlı hareket ediyor. Amaç ise yalnızca dolaşmak değil, aynı zamanda binaların planını çıkarmak ve kurumun iç işleyişine dair bilgi toplamak.Olası 'nefret suçu' incelemesiLos Angeles Polis Departmanı, son bir ay içinde bu tür olaylara birçok kez müdahale edildiğini doğruladı. Yetkililer, bazı vakaların olası 'nefret suçu' kapsamında incelendiğini açıkladı. Artan olaylar üzerine kilise yönetimi, Hollywood Boulevard’daki binalarında dikkat çekici bir önlem alarak dış kapı kollarını kaldırdı.Olaylara katılanların çoğunun genç yaş grubundan olduğu dikkat çekiyor. Tanıklar, grupların büyük bölümünün lise hatta ortaokul çağında olabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu tür eylemleri “baskın” olarak nitelendiriyor.'En üst kata çıkarsanız Tom Cruise'u bulursunuz'Hollywood’da yaşayan Associated Press haber ajansına 20 yaşındaki oyuncu Charley Tenorio da trendin yaygınlığına dikkat çekerek, TikTok’ta bu videoların sıkça karşısına çıktığını söyledi. Tenorio, kullanıcıların yorumlarda “en üst kata çıkarsanız Tom Cruise’u bulursunuz” şeklinde şakalar yaptığını aktardı.Scientology, ünlüler arasında geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasıyla biliniyor. Özellikle Tom Cruise, bu inancın en tanınmış temsilcileri arasında yer alıyor. İnanış, ruhsal gelişime odaklanan öğretiler ve ritüeller içerirken, L. Ron Hubbard tarafından yazılan “Dianetics” adlı eser temel metinlerden biri kabul ediliyor.Öte yandan bölge sakinlerinden bazıları, trendi eğlenceli bulsa da sınırların aşıldığını kabul ediyor. Yakınlarda yaşayan müzisyen Ahsem Kabir, videoların “komik” olduğunu ancak teknik olarak izin verilmediğini belirterek, bu durumun kilisenin ‘gizemini’ daha da artırdığını ifade etti.Uzmanlar ise bu tür akımların, dijital kültür ile fiziksel alanların kesişiminde yeni güvenlik sorunları yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

scientology, tom cruise, hollywood, haberler