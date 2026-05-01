Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan obruk uyarısı: 'Depremi beklerken evinizi bir obruk çukurunun dibinde bulabilirsiniz'

Su krizi üzerinden anlatacak olursak Türkiye Akdeniz'de en bol suyu olan ülkeydi. 30-40 sene önce kişi başına düşen su miktarı 4 bin ton civarındaydı. Şimdi bu bin 300 tonlara kadar düştü. İnsanlar çoğalıyor, nüfus artıyor ve bununla birlikte suya olan ihtiyaç artıyor ve tarımsal alanlardaki yanlış seçimlerden dolayı da suya çok ihtiyacı olan bitkileri seçiyoruz. Yani tarım politikasında bu anlamda gözden geçirmek gerekiyor. Netice itibariyle suyu çok kullanmak zorunda kalıyoruz. Sadece evlerde içtiğimiz, musluklarda içtiğimiz sular değil, bu sular zaten çok önemli bir yer tutmuyor. Önemli olan şu miktarı ya sanayide tüketiliyor ya da tarım alanlarında tüketiliyor. O yüzden bu anlamda da bir dönüşüm geçirmemiz gerekiyor. Çünkü küresel iklim değişimi konusunda henüz tam freni basmış değiliz. Yani yine şiddetini giderek arttırarak devam ediyor. Siz ne yapacaksınız? Bu durumda uyum nasıl olur? Adaptasyonu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunun üzerine gitmeniz gerekiyor.