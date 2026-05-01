Kadın konukevlerinde kalanlara kesintisiz harçlık
Kadın konukevlerinde kalanlara kesintisiz harçlık
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle, kadın konukevlerinden yararlanan geliri yetersiz kadınlara ve beraberindeki çocuklara... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T13:46+0300
2026-05-01T13:46+0300
2026-05-01T13:46+0300
Kadın konukevlerinde kalan kadınlar ve çocukları için önemli mali destekler geliyor.Yapılan değişiklikle, kadın konukevi hizmetinden yararlanan ve herhangi bir geliri bulunmayan ya da meslek elemanlarının değerlendirmesi sonucu geliri yetersiz bulunan kadınlara ekonomik destek sağlanacak.Kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecekDüzenleme kapsamında, belirlenen şartları taşıyan kadınlara ve beraberindeki çocuklara, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da (6284 Sayılı Kanun) öngörülen oranlar çerçevesinde harçlık verilecek. Bu ödemelerden hiçbir kesinti yapılmayacak ve hak sahiplerine net tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.Çocuklar için destek kapsamı genişletildiYeni kanun, konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim ve sosyal durumlarını da güvence altına alıyor. Buna göre, konukevinde kalan kadınların beraberindeki öğrenim gören çocuklarına, çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocuklara, ücretli bir iş yerinde çalışmayan çocuklara harçlık ödemesi yapılacak.Söz konusu ödemelerin miktarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklara verilen harçlık miktarı baz alınarak hesaplanacak ve yine herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin teknik detaylar, başvuru süreçleri ve ödeme takvimi gibi usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/hazine-bakani-simsekten-hizmet-ihracati-desteklerine-iliskin-mesaj-doviz-kazandirici-faaliyetleri-1105419514.html
türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, konukevi, destek, harçlık
Kadın konukevlerinde kalanlara kesintisiz harçlık
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle, kadın konukevlerinden yararlanan geliri yetersiz kadınlara ve beraberindeki çocuklara, hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek.
Kadın konukevlerinde kalan kadınlar ve çocukları için önemli mali destekler geliyor.
Yapılan değişiklikle, kadın konukevi hizmetinden yararlanan ve herhangi bir geliri bulunmayan ya da meslek elemanlarının değerlendirmesi sonucu geliri yetersiz bulunan kadınlara ekonomik destek sağlanacak.
Kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenecek
Düzenleme kapsamında, belirlenen şartları taşıyan kadınlara ve beraberindeki çocuklara, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"da (6284 Sayılı Kanun) öngörülen oranlar çerçevesinde harçlık verilecek. Bu ödemelerden hiçbir kesinti yapılmayacak ve hak sahiplerine net tutar üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.
Çocuklar için destek kapsamı genişletildi
Yeni kanun, konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim ve sosyal durumlarını da güvence altına alıyor. Buna göre, konukevinde kalan kadınların beraberindeki öğrenim gören çocuklarına, çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocuklara, ücretli bir iş yerinde çalışmayan çocuklara harçlık ödemesi yapılacak.
Söz konusu ödemelerin miktarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklara verilen harçlık miktarı baz alınarak hesaplanacak ve yine herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.
Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin teknik detaylar, başvuru süreçleri ve ödeme takvimi gibi usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle netlik kazanacak.