https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/iran-yargi-erki-baskani-ejei-savasi-hos-karsilamiyoruz-ama-savastan-da-korkmuyoruz-1105422683.html

İran Yargı Erki Başkanı Ejei: Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz

Sputnik Türkiye

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ABD ve İsrail'in olası saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Savaşı hoş... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T12:46+0300

2026-05-01T12:46+0300

2026-05-01T12:46+0300

dünya

i̇srail

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104048744_0:226:1551:1098_1920x0_80_0_0_1aee725e60a8a0c13a07e0d122311605.jpg

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik olası yeni saldırı ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nın aktardığına göre Ejei, başkent Tahran’da yargı mensuplarıyla yaptığı toplantıda, “Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz. Eğer şerefimiz tehdit edilirse şerefimiz için savaşırız” ifadelerini kullandı.Ejei, İran’ın müzakere sürecinden hiçbir zaman tamamen çekilmediğini belirterek, “Akılcı ve mantıklı müzakereleri her zaman memnuniyetle karşıladık ancak dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi. ABD ve İsrail’in tehdit yoluyla sonuç alamadığı gibi müzakere masasında da baskı kuramayacağını savundu.Farklı görüşlerin olabileceğini ancak bunların ülke çıkarları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ejei, “İyi niyetli farklı düşünceler olabilir, ancak bunlar İran milletinin çıkarları doğrultusunda şekillenmelidir” ifadelerini kullandı.İranlı yetkili, ABD ve İsrail’e yönelik savaş suçları iddialarına ilişkin uluslararası düzeyde hukuki süreçlerin sürdüğünü de belirtti. Ülke içinde birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Ejei, olası saldırılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

i̇srail

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, i̇ran, abd