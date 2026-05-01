İran Yargı Erki Başkanı Ejei: Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz
2026-05-01T12:46+0300
İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik olası yeni saldırı ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nın aktardığına göre Ejei, başkent Tahran’da yargı mensuplarıyla yaptığı toplantıda, “Savaşı hoş karşılamıyoruz ama savaştan da korkmuyoruz. Eğer şerefimiz tehdit edilirse şerefimiz için savaşırız” ifadelerini kullandı.Ejei, İran’ın müzakere sürecinden hiçbir zaman tamamen çekilmediğini belirterek, “Akılcı ve mantıklı müzakereleri her zaman memnuniyetle karşıladık ancak dayatmaları kabul etmiyoruz” dedi. ABD ve İsrail’in tehdit yoluyla sonuç alamadığı gibi müzakere masasında da baskı kuramayacağını savundu.Farklı görüşlerin olabileceğini ancak bunların ülke çıkarları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ejei, “İyi niyetli farklı düşünceler olabilir, ancak bunlar İran milletinin çıkarları doğrultusunda şekillenmelidir” ifadelerini kullandı.İranlı yetkili, ABD ve İsrail’e yönelik savaş suçları iddialarına ilişkin uluslararası düzeyde hukuki süreçlerin sürdüğünü de belirtti. Ülke içinde birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Ejei, olası saldırılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/iran-hava-savunma-sistemini-devreye-soktu-tahranda-patlama-sesleri-duyuldu-1105410305.html
