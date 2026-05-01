Finans şirketlerine büyük teşvik: Yeni ekonomi paketi Meclis yolunda

Ekonomi yönetiminin hazırladığı yeni vergi paketiyle, yabancı sermayeli şirketlere önemli avantajlar sunulması planlanıyor. Özellikle teknoloji ve finans...

2026-05-01T09:41+0300

Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni vergi paketiyle ilgili hazırlıklar sürüyor, bir yandan da yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.Vergi avantajları: Kimler yararlanacak?Taslak çalışmaya göre, sermayesinin en az yüzde 50’si yabancı olan ve ithalat, ihracat ile imalat alanlarında faaliyet gösteren şirketler belirli şartları sağlamaları hâlinde önemli vergi avantajlarından yararlanabilecek.Bu kapsamda özellikle bilişim ve teknoloji firmaları ile finansal varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren firmalar öncelikli olarak desteklenecek.Bazı vergi istisnaları ve teşviklerinin kapsamı genişletildiVergi paketinde önemli bir diğer noktayı ise teknoloji ve bilişim sektörüne yönelik teşvikler oluşturuyor. Yazılım geliştirme, veri işleme, dijital hizmetler ve ileri teknoloji üretimi yapan şirketlerin vergi yükünün büyük ölçüde azaltılması planlanıyor.Bu adımla birlikte, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması ve küresel teknoloji şirketlerinin ülkeye çekilmesi hedefleniyor.Yeni mali torba önümüzdeki hafta Meclis'teTaslak düzenleme, yalnızca teknoloji firmalarını değil, finansal varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren iştirakleri de kapsıyor. Bu şirketlere sağlanacak vergi muafiyetleriyle finans sektöründe uluslararası sermayenin Türkiye’ye yönlendirilmesi amaçlanıyor.Yeni vergi paketiyle, birlikte Türkiye’nin yatırım ortamının daha rekabetçi hâle getirilmesi, yüksek katma değerli sektörlerde üretimin artırılması ve finansal piyasaların derinleştirilmesi amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/bazi-vergi-istisnalari-ve-tesviklerinin-kapsami-genisletildi-1105384849.html

