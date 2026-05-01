Eski Görele Belediye Başkanı Dede'ye verilen ceza için Bakanlık harekete geçti: Ceza alt sınırdan verildi itirazı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Dede'ye 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan verilen cezaya itiraz edecek
2026-05-01T17:00+0300
Giresun'da 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılanan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz edecek. Bakanlık, cezanın alt sınırdan verildiğini belirterek kararı istinafa taşıyacak. Bakanlık kaynakları cezanın üst sınırdan verilmesini talep edecek. Ceza alt sınırdan verildi itirazıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunacak.Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dede'ye "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle, kararı istinafa taşıyacak. Kaynaklar, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4 yıl 6 aya kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4 yıl 6 ay vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz." ifadeleri kullandı.
