Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerini durdurdu
Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosunun (AP) "Azerbaycan karşıtı faaliyetleri" gerekçesiyle bu kurumla tüm ilişkilerinin durdurulmasına karar verdi. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
dünya
azerbaycan
ermenistan
avrupa parlamentosu (ap)
azerbaycan milli meclisi
13:59 01.05.2026 (güncellendi: 14:09 01.05.2026)
Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosunun (AP) "Azerbaycan karşıtı faaliyetleri" gerekçesiyle bu kurumla tüm ilişkilerinin durdurulmasına karar verdi.
Azerbaycan Milli Meclisi tarafından kabul edilen kararda, AP'nin Azerbaycan'a karşı açık ve yapıcı diyalogdan yana olmadığı ve "yıkıcı tutum" sergilediği belirtildi.
AP'nin faaliyetlerinde uluslararası hukuk normları ile adalet anlayışını göz ardı ettiği kaydedilen metinde, söz konusu kurumun, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından 30 yıl işgal altında tutulmasına, yerleşim yerlerinin ve kültürel mirasın tahrip edilmesine, etnik temizlik ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine karşı "duyarsız kaldığı" vurgulandı.
Ayrıca Avrupa Birliği (AB)-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi ile Euronest Parlamenter Asamblesi'nin, Azerbaycan'a karşı baskı ve müdahale aracı haline getirildiği ifade edildi.
Milli Meclisin kararında, AP'nin lobi gruplarının etkisinde kaldığı, Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı bir yapıya dönüştüğü belirtildi.
Kararda, AP'nin yaklaşımının yalnızca Azerbaycan-AB ilişkilerine değil, Güney Kafkasya'da kalıcı barış çabalarına da zarar verdiği ve bölgede gerilimi artırma riski taşıdığına işaret edildi.
Bu çerçevede Milli Meclis, Avrupa Parlamentosu ile tüm alanlardaki işbirliğinin durdurulmasına, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi'ndeki faaliyetlerin sonlandırılmasına ve Euronest Parlamenter Asamblesindeki üyeliğin sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılmasına karar verdi.
AP'de dün kabul edilen kararda Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti.
Kararda ayrıca Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı yer almıştı.
Bu durum üzerine AB'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve AB'ye nota verilmişti.
