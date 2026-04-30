Umut Akdoğan anlattı: TOKİ kurasında hile mi yapıldı?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabının kurası çekildi, yapıldı. 1.072.600 kişi arasından 10.000 kişi konut hakkını aldı. Ama bir acayiplik var. Kura numarası 955.067'den sonra olan kimseye çıkmadı. Bu da hile mi var? Şöyle, hile var mı yok mu bilmem ama büyük bir beceriksizlik var. Öğrendiğim şu, tabii ismini verip benim telefonuma çıktığı için kendisini işinden gücünden etmek istemem ama ben TOKİ'den bir yetkiliye telefon açtım dün. Dedim ki ben bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğim. Araştırma komisyonu kurulması önergesi vereceğim. Ama Gezen Formasyonlu Mücadele Merkezi de böyle bir açıklama yaptı. Bana şimdi siz durumu izah edin. Eğer mantıklı bir açıklamanız varsa, devletin kurumunu niye yıpratalım? Bana bir söyleyin burada ne oldu dedim. Hık dedi, pık dedi. Daha sonra ben size bir açıklama göndereyim dedi. Tamam WhatsApp'tan gönderin, cep telefonumu vereyim ben söyledim. Cep telefonumu verdim. Sonra mesaj gelmeyince bak bu benim cep telefonum, hadi buraya gönderin falan dedim. Yine hık hık. Sonra kurumsal bir açıklama yapıldı. Yahu kardeşim kurumsal bir açıklama ne olacak işte? Gördük Gezen Formasyonlu Mücadele Merkezi'nin yaptığı uydurma bir açıklama. Ondan sonra ya işte 5 milyon kura çektik de bilmem yani laf diye getiriyorlar. Hani 5 milyon kura çektik bu kadarcık da hata olur falan gibi bir noktaya getiriyorlar. Hile mi var, beceriksizlik mi? Bana sorarsanız beceriksizlik var onu söyleyeyim. Büyük bir beceriksizlik var ama bu olmaz. Daha temel bile yok. Sadece kura var, daha kura da ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar. Yani daha bu 100 bin konusu işte yeri tespit edildiyse bilemiyorum. Ondan sonra işte bir temel atılacak da yapılacak da falan. 1 milyon 72 bin kişi başvuru da yaptı. Başvururken para da ödeniyor. Tabii tabii para ödeniyor ama orada da yani her şeyi doğrusuyla anlatmak lazım. Kuraat'tan çıkmazsa paralar iade ediliyor onu da söyleyelim. Böyle atomize bir hesap yaptığınız zaman 10 tane sıfır yazarsınız. Yanına virgül koyup bir yazarsınız ve böyle bir sonuç çıkar. Şimdi TOKI'nın söylediğinin doğru olma ihtimali 2282 tane sıfır yazıyorsunuz yan yana. 2282 sıfır sıfır sıfır sıfır 2282 tane yazdınız. Virgül koyup bir koyuyorsunuz. Anca bu kadar ihtimal yani. Matematiksel hesabı bu. Bunu da hesapladık. Dolayısıyla biz kurayı yaptık. Eee? Sondaki 117 bin kişiye çıkmadı. Olmaz kardeşim öyle bir şey ya. Uydurmayalım birbirimizi de kandırmayalım. Samimi olalım. İşin gerçeği bu. Mevcut kura çıkanların hakkı korunsun. Kura'ya sokulmayan 117 bin kişinin tekrar kura'ya sokulmasını istiyoruz. 3. Kura rezaletinin sorumlusu görevden alınsın. 4. Dezenformasyonla mücadele merkezi bir kez daha bir yalanı bize dezenformasyon diye yutturmaya çalıştığı için onun da sorumları cezalandırılsın. Benim bütün isteğim, dileğim budur. Yani bu kadar beceriksizlik olur mu? İnsan bir kura'ya çektiremez mi?