Umut Akdoğan anlattı: TOKİ kurasında hile mi yapıldı?
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun oldu.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabının kurası yapıldı. 1 milyon 72 bin 600 kişi arasından 10 bin kişi konut hakkını aldı. Ama kura numarası 955 bin 67’den sonra olan kimseye kura çıkmadı. Peki bu nasıl oldu? Meclis’e araştırma önergesi veren Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayında anlattı...
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, şöyle konuştu:
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabının kurası çekildi, yapıldı. 1.072.600 kişi arasından 10.000 kişi konut hakkını aldı. Ama bir acayiplik var. Kura numarası 955.067'den sonra olan kimseye çıkmadı. Bu da hile mi var? Şöyle, hile var mı yok mu bilmem ama büyük bir beceriksizlik var. Öğrendiğim şu, tabii ismini verip benim telefonuma çıktığı için kendisini işinden gücünden etmek istemem ama ben TOKİ'den bir yetkiliye telefon açtım dün. Dedim ki ben bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğim. Araştırma komisyonu kurulması önergesi vereceğim. Ama Gezen Formasyonlu Mücadele Merkezi de böyle bir açıklama yaptı. Bana şimdi siz durumu izah edin. Eğer mantıklı bir açıklamanız varsa, devletin kurumunu niye yıpratalım? Bana bir söyleyin burada ne oldu dedim. Hık dedi, pık dedi. Daha sonra ben size bir açıklama göndereyim dedi. Tamam WhatsApp'tan gönderin, cep telefonumu vereyim ben söyledim. Cep telefonumu verdim. Sonra mesaj gelmeyince bak bu benim cep telefonum, hadi buraya gönderin falan dedim. Yine hık hık. Sonra kurumsal bir açıklama yapıldı. Yahu kardeşim kurumsal bir açıklama ne olacak işte? Gördük Gezen Formasyonlu Mücadele Merkezi'nin yaptığı uydurma bir açıklama. Ondan sonra ya işte 5 milyon kura çektik de bilmem yani laf diye getiriyorlar. Hani 5 milyon kura çektik bu kadarcık da hata olur falan gibi bir noktaya getiriyorlar. Hile mi var, beceriksizlik mi? Bana sorarsanız beceriksizlik var onu söyleyeyim. Büyük bir beceriksizlik var ama bu olmaz. Daha temel bile yok. Sadece kura var, daha kura da ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar. Yani daha bu 100 bin konusu işte yeri tespit edildiyse bilemiyorum. Ondan sonra işte bir temel atılacak da yapılacak da falan. 1 milyon 72 bin kişi başvuru da yaptı. Başvururken para da ödeniyor. Tabii tabii para ödeniyor ama orada da yani her şeyi doğrusuyla anlatmak lazım. Kuraat'tan çıkmazsa paralar iade ediliyor onu da söyleyelim. Böyle atomize bir hesap yaptığınız zaman 10 tane sıfır yazarsınız. Yanına virgül koyup bir yazarsınız ve böyle bir sonuç çıkar. Şimdi TOKI'nın söylediğinin doğru olma ihtimali 2282 tane sıfır yazıyorsunuz yan yana. 2282 sıfır sıfır sıfır sıfır 2282 tane yazdınız. Virgül koyup bir koyuyorsunuz. Anca bu kadar ihtimal yani. Matematiksel hesabı bu. Bunu da hesapladık. Dolayısıyla biz kurayı yaptık. Eee? Sondaki 117 bin kişiye çıkmadı. Olmaz kardeşim öyle bir şey ya. Uydurmayalım birbirimizi de kandırmayalım. Samimi olalım. İşin gerçeği bu. Mevcut kura çıkanların hakkı korunsun. Kura'ya sokulmayan 117 bin kişinin tekrar kura'ya sokulmasını istiyoruz. 3. Kura rezaletinin sorumlusu görevden alınsın. 4. Dezenformasyonla mücadele merkezi bir kez daha bir yalanı bize dezenformasyon diye yutturmaya çalıştığı için onun da sorumları cezalandırılsın. Benim bütün isteğim, dileğim budur. Yani bu kadar beceriksizlik olur mu? İnsan bir kura'ya çektiremez mi?
Çevre aktivisti ve gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim 2025’te İstanbul’un orta yerinde korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Hakan Tosun’u öldürenler kim ve kim adına hareket etti? Bu soruların da yanıt bulacağı dava 6 Mayıs’ta Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun canlı yayında anlattı...
Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun şunları söyledi:
Yani Gülistan Doku'nun cinayetin detaylarını öğrendiğimizden bu yana çok benzetiyorum. Çünkü burada da aynı şekilde katilleri koruyan bir güç var. İlk günden itibaren yani Hakan Tosun'un kimliğini tespit etmeyen, aileye haber vermeyen, en süre bir şekilde yoğun bakımında hastanede bekleyen bir acil bir beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin, bir vatandaşın ailesine haber vermeyen kimlik tespiti yapılmaman sonrasında mesela hiçbir şekilde esnaftan görüntü alamadık. Biliyorsunuz o görüntüler de MOBESE görüntüleri..Bunlar birebir benzerlikler yani birbirine benzeyen süreçler. Bu durumda zaten işte Hakan Tosun'u kimler öldürdü diye biz bunu soruyoruz. Yani iki kişi olayı fiilen yapan motorcu da dahil ama bunun arkasında buna kimler eşlik etti. Öldürdükten sonraki süreçteki delillerin karartılması gibi esnafda kimler yardım etti. Biz bunları biliyoruz işte mahkemede biz bu soruların cevabını almadığımız sürece o iki tane katilin içeride olmuş olması bizim için yeterli değil. Çünkü şu sebepten söylüyorum, inanın yani onlar hayatların sonuna kadar içeride kalmış ya da kalmamış. Bu çok önemli bir konu değil. Asıl dışarıdakiler bu duruma iştirak edenler hala görevi başında oldukları sürece hepimiz tehlikeliyiz. Yani Hakan Tosun'u tanıyan tanımayan hiç çok problem değil. Ama o Hakan Tosun davası sokakta yürüyebilmenin davası. Yani onurumuzun davası, insanlık o vicdanının davası diye misalendiriyorum bu. Bilip bilen bilmeyen herkese 6 Mayıs'ta Bakırköy Adliyesi'nde yanımızda olmaları için o yalnız değildi. Yani bu coğrafyanın yedi ikliminde herkesin yanında olan bir insandı. Yardıma ihtiyacı olan, desteğe ihtiyacı olan, sesini duyurmak isteyen herkesin yanındaydı. Bir de onun yanında olacağız. Bu bizim için bir görev değil, gönül borcu ona karşı. Bu şekilde hisseden herkesi yanımızda olmaları için davet ediyoruz.