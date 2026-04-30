Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: Gözler Avrupa ve İngiltere faiz kararına çevrildi

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: Gözler Avrupa ve İngiltere faiz kararına çevrildi

Sputnik Türkiye

Pazartesi günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararıyla başlayan ekonomik gelişmeler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını yüzde 3.5... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T09:35+0300

2026-04-30T09:35+0300

2026-04-30T09:35+0300

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra FED'in dün açıkladığı para politikası kararı da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.Japonya Merkez Bankası (BoJ), pazartesi günü politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tutmuştu.ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43'e çıktıABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan yükselişle Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,43'e çıktı. Yeni günde ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyir izliyor.Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi dün yüzde 0,2 artışla 98,8'den kapanırken, yeni günde de yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 99,1 seviyelerinde dengelendi.New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,57 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratları güne hafif satıcılı seyirle başladı.Altın tarafında ise merkez bankalarına ilişkin azalan gevşeme beklentileriyle dün satıcılı bir seyir öne çıktı. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 544 dolardan günü tamamlarken yeni günde yatay bir seyir izliyor.Avrupa'da ECB ve BoE'nin politika faizini sabit tutması bekleniyorAvrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlendi. Yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararına çevrildi. Para piyasalarında ECB'nin 3 temel politika faizini, BoE'nin de politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.Asya borsaları negatif seyrediyorAsya tarafında bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da mart ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 1,3, yıllık bazda 1,7 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu veri iç talepteki hareketliliğin arttığına işaret etti. Ülkede mart ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 azalırken beklentilerin altında gerçekleşti.Çin tarafında ise nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3 ile tahminleri aşarak aktivitede genişlemeye işaret etti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, avrupa merkez bankası (ecb), japonya merkez bankası