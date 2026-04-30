PFDK açıkladı: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson sezonu kapattı
Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Fenerbahçe kalecisi Ederson'a, Galatasaray derbisinde hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 480 bin lira para cezası... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T19:37+0300
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında kararını açıkladı.Kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Brezilyalı file bekçisine 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.Karşılaşmada gördüğü çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Ederson, bu nedenle 1 maç daha cezalı duruma düştü. Böylece tecrübeli kaleci, toplamda 4 resmi maç ceza nedeniyle sezonu kapattı.PFDK ayrıca oyuncuya, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 400 bin lira para cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/pfdk-fenerbahceli-futbolcu-mert-hakan-yandasla-ilgili-kararini-verdi-1105404371.html
