PFDK açıkladı: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson sezonu kapattı
PFDK açıkladı: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson sezonu kapattı
Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Fenerbahçe kalecisi Ederson’a, Galatasaray derbisinde hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 480 bin lira para cezası... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T19:37+0300
2026-04-30T19:37+0300
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında kararını açıkladı.Kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Brezilyalı file bekçisine 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.Karşılaşmada gördüğü çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Ederson, bu nedenle 1 maç daha cezalı duruma düştü. Böylece tecrübeli kaleci, toplamda 4 resmi maç ceza nedeniyle sezonu kapattı.PFDK ayrıca oyuncuya, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 400 bin lira para cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/pfdk-fenerbahceli-futbolcu-mert-hakan-yandasla-ilgili-kararini-verdi-1105404371.html
ederson, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, ceza, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
ederson, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, ceza, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

PFDK açıkladı: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson sezonu kapattı

19:37 30.04.2026
© AA Fenerbahçe kalecisi Ederson
Fenerbahçe kalecisi Ederson - Sputnik Türkiye, 30.04.2026
Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Fenerbahçe kalecisi Ederson’a, Galatasaray derbisinde hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 480 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında kararını açıkladı.
Kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Brezilyalı file bekçisine 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.
Karşılaşmada gördüğü çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Ederson, bu nedenle 1 maç daha cezalı duruma düştü. Böylece tecrübeli kaleci, toplamda 4 resmi maç ceza nedeniyle sezonu kapattı.
PFDK ayrıca oyuncuya, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 400 bin lira para cezası uyguladı.
Mert Hakan Yandaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
SPOR
PFDK Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'la ilgili kararını verdi
18:21
