PFDK açıkladı: Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson sezonu kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK, Fenerbahçe kalecisi Ederson'a, Galatasaray derbisinde hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 480 bin lira para cezası...

2026-04-30T19:37+0300

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında kararını açıkladı.Kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Brezilyalı file bekçisine 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.Karşılaşmada gördüğü çift sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Ederson, bu nedenle 1 maç daha cezalı duruma düştü. Böylece tecrübeli kaleci, toplamda 4 resmi maç ceza nedeniyle sezonu kapattı.PFDK ayrıca oyuncuya, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 400 bin lira para cezası uyguladı.

