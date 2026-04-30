Pezeşkiyan: ABD'nin deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkum
Mesud Pezeşkiyan, Ulusal Basra Körfezi Günü'nde verdiği mesajında ABD'nin uyguladığı ablukanın başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'ABD'nin uyguladığı her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu' söyledi. Ulusal Basra Körfezi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Pezeşkiyan, körfezin güvenliğinin yalnızca kıyı ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğini aktardı. İran Cumhurbaşkanı, bölgenin "tek taraflı yabancı müdahalelere açık bir alan olmadığını" vurguladığı mesajında, Basra Körfezi’ni "İran’ın ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve ülkenin egemenliğinin sembolü" olarak nitelendirerek, son dönemde deniz ablukası ve ticaret yollarına yönelik kısıtlama girişimlerinin İran’a baskı kurma amacı taşıdığını belirtti.Kısıtlama girişimlerinin uluslararası hukuka bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur" dedi.Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin sorumluluğunun ABD ve İsrail'e ait olduğunu ifade eden Pezeşkiyan mesajını şu ifadelerle tamamladı:
