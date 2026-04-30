Pezeşkiyan: ABD'nin deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkum

Pezeşkiyan: ABD'nin deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkum

Sputnik Türkiye

Mesud Pezeşkiyan, Ulusal Basra Körfezi Günü'nde verdiği mesajında ABD'nin uyguladığı ablukanın başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T11:40+0300

2026-04-30T11:40+0300

2026-04-30T11:40+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'ABD'nin uyguladığı her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu' söyledi. Ulusal Basra Körfezi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Pezeşkiyan, körfezin güvenliğinin yalnızca kıyı ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğini aktardı. İran Cumhurbaşkanı, bölgenin "tek taraflı yabancı müdahalelere açık bir alan olmadığını" vurguladığı mesajında, Basra Körfezi’ni "İran’ın ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve ülkenin egemenliğinin sembolü" olarak nitelendirerek, son dönemde deniz ablukası ve ticaret yollarına yönelik kısıtlama girişimlerinin İran’a baskı kurma amacı taşıdığını belirtti.Kısıtlama girişimlerinin uluslararası hukuka bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur" dedi.Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin sorumluluğunun ABD ve İsrail'e ait olduğunu ifade eden Pezeşkiyan mesajını şu ifadelerle tamamladı:

i̇ran

abd

basra körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, abd, basra körfezi