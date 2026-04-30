Park yeri kavgasında sahte hakim kartı göstermişti: Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama
Ataşehir'de sahte hakim/savcı kartı gösterdiği belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili sosyal medya... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T23:48+0300
Ataşehir’de sahte hakim/savcı kartı gösterdiği belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir’de meydana gelen ve sosyal medyada paylaşılan park yeri kavgasına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, hakim/savcı yazılı kart gösterilerek ihlalde bulunulduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı, yapılan tespitlerde ilgili şahsın kamu görevlisi olmadığının belirlendiği ifade edildi.
Şüpheli hakkında 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise ''Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir'' paylaşımında bulundu.