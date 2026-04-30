Melania Trump'ın hazırladığı Beyaz Saray menüsünde, Kral Charles'ın nefret ettiği yemek olduğu ortaya çıktı

Kral Charles’ın ABD devlet ziyareti, Melania Trump’ın hazırlattığı özel menüdeki "çikolata" detayıyla gündeme oturdu. Eski kraliyet şefi Darren McGrady... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T13:46+0300

İngiltere Kralı Charles, ABD’ye gerçekleştirdiği resmi devlet ziyaretinin son gününde, Beyaz Saray’da onuruna verilen görkemli bir akşam yemeğine katıldı. First Lady Melania Trump tarafından titizlikle hazırlanan menü, diplomatik çevrelerde büyük takdir toplasa da, eski bir kraliyet çalışanının açıklamaları geceye gölge düşürdü. Eski Kraliyet Şefi Darren McGrady, Kral Charles’ın damak tadına uymayan bir tabağın menüye dahil edildiğini iddia etti.Çikolata fiyaskosu: Kral Charles sevmiyor, Kraliçe Camilla bayılıyorMcGrady, Kral Charles’ın çikolata konusunda hiçbir zaman "büyük bir aşık" olmadığını ifade etti. Bu durum, gecenin finalinde servis edilen ve Beyaz Saray balı ile tatlandırılan arı kovanı şekilli çikolatalı gâteau (pasta) ikramını riskli bir hamle haline getirdi. Şefe göre, Buckingham Sarayı’nın protokol ekipleri normal şartlarda ev sahibi ülkeyi bu tür tercihler konusunda önceden bilgilendiriyor. Ancak çikolatalı bu özel tatlı, çikolataya olan düşkünlüğüyle bilinen Kraliçe Camilla’yı fazlasıyla mutlu etmiş görünüyor.Kralın favorileri: Kuzu eti, peynir ve yerel ürünlerEski şef, Kral Charles’ın gerçek favorilerini de sıraladı. Eğer menüde yer alsaydı Kral'ın mest olacağı lezzetler arasında; kuzu eti, risotto, ızgara sebzeler, bal ve özellikle peynir tabakları yer alıyor. Charles'ın aynı zamanda yerel ve mevsimlik ürünlere olan tutkusu biliniyor. Mevsimin taze kuşkonmaz, enginar ve bezelyeleri Kral'ın sofrasında her zaman öncelikli. Ancak Melania Trump’ın menüsünde ana yemek olarak et yerine Dover Sole Meunière (dil balığı) tercih edilmesi dikkat çekti.Beyaz Saray’da servis edilen resmi menüMelania Trump’ın ev sahipliğinde sunulan ve tartışmalara neden olan o akşamın tam menüsü ise şöyleydi:

