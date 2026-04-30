Mali disiplin gücü, bayram ikramiyesinde işliyor
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri oldu. Bakan Işıkhan, mali... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerinin tutarının Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı kalacağını duyurdu. Işıkhan, ikramiyelerde artış olmayışını mali disipline sadık kalma planına bağladı. Konuyu Yeri ve Zamanı'nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, "Mali disiplin sadece emekliler üzerinden mi uygulanmalı?" diye sordu.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri oldu. Bakan Işıkhan, mali disipline sadık kalmaya çalışıldığını, bu nedenle emeklilerin ikramiyelerinde artış olmayacağını söylemişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerinin tutarının Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı kalacağını duyurdu. Işıkhan, ikramiyelerde artış olmayışını mali disipline sadık kalma planına bağladı.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Mali disiplin sadece emekliler üzerinden mi uygulanmalı?” diye sordu.
Özgan, şöyle aktardı:
“Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a bayram ikramiyesi soruldu. Kurban Bayramı ikramiyeleri için ‘Erken ödeme ihtimalimiz var. Buna dair çalışmalar yürütüyoruz’ dedi. Ancak artış olmayacağını söyledi. Mali disipline sadık kalmaya çalışıldığını da ekledi. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Ya da dört bin liralık bayram ikramiyesine mi işliyor mali disiplin? 2018 yılında bayram ikramiyesi ilk uygulandığında asgari ücretin yüzde 62’sine denk geliyordu. Bugün ise yüzde 14’üne denk geliyor. 2018 yılında emekli ikramiyesiyle bir kurban kesilip 150 lira da emeklinin cebine kalıyordu. Bugün ise dört beş kilo kıyma ancak ediyor. 2018’den beri gıda enflasyonu 14 kat artmış. Mali disiplin diyorsunuz, bu kadar uzun süren bir krizde uygulanan mali disiplin böyle mi olmalı? Sadece emekliler üzerinden mi yapılmalı?”
