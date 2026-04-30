Mali disiplin gücü, bayram ikramiyesinde işliyor

“Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a bayram ikramiyesi soruldu. Kurban Bayramı ikramiyeleri için ‘Erken ödeme ihtimalimiz var. Buna dair çalışmalar yürütüyoruz’ dedi. Ancak artış olmayacağını söyledi. Mali disipline sadık kalmaya çalışıldığını da ekledi. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Ya da dört bin liralık bayram ikramiyesine mi işliyor mali disiplin? 2018 yılında bayram ikramiyesi ilk uygulandığında asgari ücretin yüzde 62’sine denk geliyordu. Bugün ise yüzde 14’üne denk geliyor. 2018 yılında emekli ikramiyesiyle bir kurban kesilip 150 lira da emeklinin cebine kalıyordu. Bugün ise dört beş kilo kıyma ancak ediyor. 2018’den beri gıda enflasyonu 14 kat artmış. Mali disiplin diyorsunuz, bu kadar uzun süren bir krizde uygulanan mali disiplin böyle mi olmalı? Sadece emekliler üzerinden mi yapılmalı?”