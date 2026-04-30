Kemal Olçar: Mühimmat sıkıntısı ABD’yi politik çıkmaza soktu
bölgenin kalbi
Abone ol
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde ABD’nin İran savaşında yaşadığı mühimmat sıkıntısı değerlendirdi. Olçar, “ABD açısından yapılan harekatların zamanlama açısından doğru tespit edilmediği ya da doğru harekat tipinin ve çeşitliliğinin ortaya çıkmadığı gözüküyor” dedi.
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin İran savaşındaki mühimmat sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD’nin mühimmat sıkıntısını çektiğine dair iki tane rapor yayınlandığını ve geçen yıl sorunun çözümü için Mühimmat Hızlandırma Kurumu’nun kurulduğunu belirten Olçar, şunları söyledi:
“Mühimmat Hızlandırma Kurumu ABD’deki mühimmat üretim kapasitesaini 5 ile 6 katına çıkarmak için çalışma başlattı. Mühimmat konusunda sıkıntı yaşandığına dair iki tane de rapor var. ABD, Ukrayna’ya ciddi anlamda savunma mühimmatı göndermişti. İran savaşında hava savunma mühimmatlarında ciddi sorunlar olduğunu gördük. Patriot, THAAD gibi üstün yetenekli savunma sistemlerinde ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. THAAD’ın 500 milyon dolarlık radar sistemi de vuruldu Körfez’de. İran’dan gelen balistik füze sayılarına baktığımızda, bu savunma füzelerinde de ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Toplamda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bunların yeniden tedariği için en az 46 ay, en fazla 64 aylık bir süre gerekiyor. Üretim kapasitesi düşük olduğu için yeni fabrikalara ihtiyaç olduğu söylentisi var. Bazı sivil fabrikaların füze üretimi yapmaları için hükümetin ricacı olduğu görülüyor.”
‘ABD’nin harekatları doğru kurgulamadığını gösteriyor’
İran’a yönelik saldırının doğru kurgulanmadığını vurgulayan Olçar, “Yapılan harekatların zamanlama açısından doğru tespit edilmediği ya da doğru harekat tipinin ve çeşitliliğinin ortaya çıkmadığı gözüküyor. Bu açığı kapatmak için de bol miktarda saldırı füzesiyle karşılık verildiği görülüyor. Ukrayna’da da çok miktarda boşa giden atışlar yapıldı. Bir yandan da İsrail’in hem hava savunma sistemlerinde hem saldırılarda ABD desteğini gördük. Toplamda 2 yıllık süreçte epey bir azalma söz konusu” diye konuştu.
‘Mühimmat sıkıntısı ABD’yi ciddi politik çıkmaza sokacak’
Olçar, stratejik öneme sahip füzeleri dışarıdan tedarik etmenin mümün olmadığını belirterek, “Bu tip mühimmatlar Çin’de, Rusya’da var ama ABD’nin bunları tedarik etmesi mümkün değil. Avrupa’da bir miktar var ama yeterli sayıda yok ve vereceklerini de düşünmüyorum. Bu ABD’nin askeri harekatını şöyle etkiler; Mecburen oyalama yapacak, ateşkesi uzatacak. Ciddi bir politik çıkmaza sokacak bu durum ABD’yi. Sahada bunu görüyoruz aslında. İki tarafta hem sahada hem de masada beklenti içindeler. Mühimmat sıkıntısı İran için de geçerli. İki tarafta yeterli doyuma ulaştığı zaman yeniden bir saldırı olacağını ön görmek çok zor değil” ifadelerini kullandı.
‘Ateşkes bir zaman kazanma hamlesi gibi görünüyor’
Ateşkesin bir zaman kazanma hamlesi olarak görüldüğünü söyleyen Olçar, “Bazı diplomatik çevreler gerçekten iki taraf için de saldırmazlık durumunun söz konusu olduğunu belirtiyor. Hazır böyle bir süreç kendiliğinden ya da zorla oluşmuşken bunun barışa ya da kalıcı ateşkese dönüşmesini sağlayabiliriz. Türkiye başta olmak üzere, Suudi Arabistan ve diğer ülkerin sürekli bir çabası var” dedi.