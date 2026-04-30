https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/jd-vance-fuze-stoklari-konusunda-once-tepki-gosterdi-sonra-endiseli-oldugunu-soyledi-1105396628.html
JD Vance füze stokları konusunda önce tepki gösterdi sonra ‘endişeli’ olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran savaşı sırasında ABD’nin füze stoklarında ‘kritik bir azalma’ yaşandığı konusunda endişe duyduğunu öne süren bir Atlantic... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T13:28+0300
dünya
j.d. vance
abd
i̇ran
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22f364b8e560725512138146741f6b42.jpg
abd
i̇ran
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_ec0cf7d1ea1ad7da8b33a4536820591d.jpg
j.d. vance, abd, i̇ran, haberler
JD Vance füze stokları konusunda önce tepki gösterdi sonra ‘endişeli’ olduğunu söyledi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran savaşı sırasında ABD’nin füze stoklarında ‘kritik bir azalma’ yaşandığı konusunda endişe duyduğunu öne süren bir Atlantic haberine sert tepki gösterdi ancak ardından bu konuda gerçekten endişeli olduğunu söyledi.
Vance, söz konusu haberin yayımlanmasından iki gün sonra, TSİ ile perşembe sabaha karşı Fox News kanalında The Will Cain Show’da verdiği röportajda makale hakkında soruları yanıtladı. ABD başkan yardımcısı, haberin ‘uydurma kaynaklara’ dayandığını savundu. Ancak daha sonra ordunun ‘hazırlık seviyesi’ konusunda endişelenmenin kendi ‘görevi’ olduğunu belirterek haberin bir kısmını dolaylı biçimde doğruladı.
Programın sunucusu Will Cain, haberde yer alan şu bölümü Vance’e okudu:
“Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda J.D. Vance, İran’daki savaşa ilişkin Savunma Bakanlığı’nın anlatımını defalarca sorguladı
ve Pentagon’un, ABD’nin füze stoklarında görülen ciddi azalmayı olduğundan az gösterip göstermediğini irdeledi."
Cain daha sonra, “Bu konuda, füze stoklarımızla ilgili endişe duyuyor musunuz?” diye sordu.
Vance yanıtına haberi sert biçimde eleştirerek başladı:
Bu haberlerin çoğunu görmezden geliyorum. Ama bunu gerçekten okudum çünkü bana atfedilen görüşler ve söylediğim iddia edilen şeyler vardı ve bunları kesinlikle hiç söylemediğimden yüzde 100 eminim. ‘Vance danışmanı’ denilen kişi, her gün gördüğüm bir çalışan da olabilir, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde bir kez konuştuğum rastgele biri de olabilir.
Vance, kendisine yakın kimsenin The Atlantic ile konuşmadığından 'emin olduğunu da' ekledi. Aksi halde ortaya “tamamen farklı bir haber” çıkacağını söyledi. Ardından füze stokları meselesine geçti:
Şimdi soruna gelecek olursak, Will, elbette hazırlık durumumuz konusunda endişeliyim. Çünkü bu benim işim. ma Savaş Bakanımız Pete Hegseth’in ve Genelkurmay Başkanı General Caine’in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ancak bu soruları sormak benim görevim; her konunun üstünde olduğumuzdan emin olmak benim görevim. Ve elbette bu, başkanın da görevi.