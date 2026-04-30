İşsizlik fonunda yeni dönem: Devlet katkısı yarıya düştü
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, işsizlik fonunda devlet katkısının yüzde 1’den yüzde 0,5’e indirilmesini değerlendirdi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T10:19+0300
Ali Çağatay, kararın fona daha az kaynak aktarılması anlamına geldiğini belirterek, düzenlemeden en çok işsizlerin ve çalışanların etkileneceğini söyledi. Kaynak girişinin düşmesinin, işsiz kalan vatandaşlara yapılan ödemelerde gecikme ve aksamalara yol açabileceğini ifade eden Çağatay, sistemin zaman içinde daha zor işler hale gelebileceğini belirtti.Çağatay, işsizlik fonuna ilişkin yapılan son düzenlemeyi değerlendirerek, devlet katkısının düşürülmesinin fonun işleyişini doğrudan etkileyeceğini söyledi:'İşsizlik fonu, bugünden sonra ağır aksak işleyecek bir fona dönüşüyor'Kararın zincirleme etkiler doğurabileceğini vurgulayan Çağatay, özellikle işverenlerin de benzer indirim talepleriyle sürece dahil olabileceğini belirterek şöyle konuştu:
Ali Çağatay
''Biliyorsunuz, işsizlik fonu diye bir fon var. Devletimiz, bir süredir işsiz kalanlara, belli koşullara bağlı olmak üzere bu fondan maaş ödüyor. Bu fon, devletin ve özel sektörün yani işverenlerin katkısıyla oluşan bir fondu. Bu fona devletimiz, yüce devletimiz, büyük devletimiz, kadim devletimiz, yüzde 1 katkıda bulunuyordu. Fonun yüzde 1’i devlete, geri kalan yüzde 2’si ise işverenlere aitti. Devlet katkısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yüzde 0.5’e indirildi, yani yarıya indirildi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: Bundan böyle fona daha az para akacak. Fona daha az para akınca da yüce devletimiz ne yapacak? Çünkü işsiz kaldınız. “Ali Bey, size bir dönüş yapacağız ama şimdi değil” denilerek 3 ay, 5 ay oyalanacaksınız; ertelenecek, bezdirileceksiniz.''
‘İşsizlik fonu, bugünden sonra ağır aksak işleyecek bir fona dönüşüyor’
Kararın zincirleme etkiler doğurabileceğini vurgulayan Çağatay, özellikle işverenlerin de benzer indirim talepleriyle sürece dahil olabileceğini belirterek şöyle konuştu:
''Şimdi kesinti yapılacaksa, başka yerlerden yapılmalı. Kesinti yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanı 500 arabayla Cuma namazına gitmeyecek. Buralardan kesinti yaparak işi doğrultamazsınız. Buralardan kesinti yaparak bütçeyi doğrultamazsınız. Bu kararın arka planında yatan durum şudur: Sonuçta “kim kaybediyor” diye düşünürseniz, işsizler ve çalışanlar bu karardan etkilenecektir. Bunu buradan duyurmuş olalım. İşsizlik fonu, bugünden sonra ağır aksak işleyecek bir fona dönüşüyor maalesef. Çok iyi niyetlerle kurulmuştu, çok iyi işler yaptı ve gerçekten büyük bir ihtiyacı karşılıyordu. Avrupa’daki benzerlerine öykünerek kurulan bir fondu ama bugünden sonra naylon bir fona dönüştüğünü artık kabul edebilirsiniz. Şimdi işverenler tabii burada rahat durmayacaktır. Onlar da diyecek ki: “Devletimiz yüzde 0.5’e indirdiyse, biz de yüzde 1’e indirelim; 2’den 1’e.”