İşsizlik fonunda yeni dönem: Devlet katkısı yarıya düştü

''Biliyorsunuz, işsizlik fonu diye bir fon var. Devletimiz, bir süredir işsiz kalanlara, belli koşullara bağlı olmak üzere bu fondan maaş ödüyor. Bu fon, devletin ve özel sektörün yani işverenlerin katkısıyla oluşan bir fondu. Bu fona devletimiz, yüce devletimiz, büyük devletimiz, kadim devletimiz, yüzde 1 katkıda bulunuyordu. Fonun yüzde 1’i devlete, geri kalan yüzde 2’si ise işverenlere aitti. Devlet katkısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yüzde 0.5’e indirildi, yani yarıya indirildi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: Bundan böyle fona daha az para akacak. Fona daha az para akınca da yüce devletimiz ne yapacak? Çünkü işsiz kaldınız. “Ali Bey, size bir dönüş yapacağız ama şimdi değil” denilerek 3 ay, 5 ay oyalanacaksınız; ertelenecek, bezdirileceksiniz.''