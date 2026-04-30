Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın cezasına ilişkin açıklama

PFDK tarafından 12 aylık hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada cezanın 'hukuka, hakkaniyete açıkça...

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemini gerekçe göstererek verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.Kulübün açıklamasında futbolcuları açısından telafisi güç zararlar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Sarı-lacivertli kulübün, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilediği hatırlatılarak, "Bu doğrultuda söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

