Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın cezasına ilişkin açıklama
PFDK tarafından 12 aylık hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada cezanın 'hukuka, hakkaniyete açıkça... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T20:46+0300
PFDK tarafından 12 aylık hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada cezanın 'hukuka, hakkaniyete açıkça aykırı' olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemini gerekçe göstererek verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Kulübün açıklamasında futbolcuları açısından telafisi güç zararlar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında PFDK tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.
Sarı-lacivertli kulübün, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilediği hatırlatılarak, "Bu doğrultuda söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.