Dr. Tahir Soydal: Türkiye saç ekiminde zirvede, merdiven altı kontrolden çıktı

“Gelişen teknolojiler, yeni ürünler ve tedavi yöntemleriyle birlikte medikal estetik sektörü hızla büyüyor. Son 5 yılda iki katına çıkan sektörün, önümüzdeki yıllarda da benzer şekilde büyümesi bekleniyor.

Türkiye, sağlık turizminde yaklaşık 4 milyar dolarlık bir pay alıyor ve bunun önemli bir kısmı medikal estetikten geliyor. Özellikle saç ekimi alanında Türkiye dünya lideri konumda. Bu başarının arkasında hem yetişmiş insan gücü hem ulaşılabilirlik hem de maliyet avantajı bulunuyor.

Ancak bu alan tamamen kontrolsüz değil; Sağlık Bakanlığı saç ekimiyle ilgili özel mevzuatlar belirlemiş durumda. Saç ekimi işlemleri, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarında belirlenen standartlara göre yapılmakta ve düzenli olarak denetlenmektedir. Türkiye’de özel hastaneler, tıp merkezleri ve polikliniklerde bu alanda ciddi bir kapasite bulunuyor.

Özellikle sağlık turizmi kapsamında estetik cerrahiye yönelen büyük merkezlerin yanı sıra, saç ekim ruhsatı bulunan tıp merkezi ve polikliniklerde atıl durumda olan kapasitenin de sisteme dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, muayenehanesi bulunan ve gerekli sertifikalara sahip hekimlerin, hasta bazlı sözleşmelerle bu ruhsatlı tıp merkezleri ve polikliniklerde saç ekimi yapabilmesine imkân tanınması hem hizmet kapasitesini artıracak hem de işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.

Bu model sayesinde, kayıt dışı ve merdiven altı uygulamaların önüne geçilmesi, mevcut atıl kapasitenin etkin kullanılması ve sektörün daha güvenli ve denetlenebilir bir yapıya kavuşması mümkün olacaktır.

Aksi takdirde, bu kapasite doğru şekilde kullanılmaz ve denetim güçlendirilmezse, kayıt dışı merkezlerin artması kaçınılmaz olacak; bu durum hem halk sağlığı hem de ülke ekonomisi açısından ciddi riskler doğuracaktır. Bu da Türkiye’nin bu alandaki liderliğini tehlikeye atabilir, hatta deyim yerindeyse ‘bindiği dalı kesmek’ anlamına gelebilir”