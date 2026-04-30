https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/buyukcekmece-belediyesi-sorusturmasi-hasan-akgun-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1105407978.html
Büyükçekmece Belediyesi soruşturması: Hasan Akgün hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 31 şüpheli hakkında dava açtı. Eski belediye başkanı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T21:24+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103874/96/1038749650_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d61e5cf23c22913879b9e7931e89964b.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103874/96/1038749650_15:0:1163:861_1920x0_80_0_0_753de6174b6a79235a09ac003ca4ea6b.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 31 şüpheli hakkında dava açtı. Eski belediye başkanı Hasan Akgün için 68 ila 183 yıl arasında hapis cezası ve taşınmazların müsaderesi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığı ve dava açıldığı bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, aralarında görevden alınan eski belediye başkanı şüpheli Hasan Akgün’ün de bulunduğu 31 kişi hakkında hazırlanan ve 14 ayrı eylemi içeren iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akgün hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.
Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesi istendi.