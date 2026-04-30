https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/buyukcekmece-belediyesi-sorusturmasi-hasan-akgun-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1105407978.html

Büyükçekmece Belediyesi soruşturması: Hasan Akgün hakkında istenen ceza belli oldu

Büyükçekmece Belediyesi soruşturması: Hasan Akgün hakkında istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 31 şüpheli hakkında dava açtı. Eski belediye başkanı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T21:24+0300

2026-04-30T21:24+0300

2026-04-30T21:24+0300

türki̇ye

türkiye

hasan akgün

büyükçekmece belediyesi

soruşturma

idari soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103874/96/1038749650_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d61e5cf23c22913879b9e7931e89964b.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığı ve dava açıldığı bildirildi.Başsavcılığın açıklamasına göre, aralarında görevden alınan eski belediye başkanı şüpheli Hasan Akgün’ün de bulunduğu 31 kişi hakkında hazırlanan ve 14 ayrı eylemi içeren iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.Tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akgün hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'rüşvet alma', 2 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın müsaderesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/hasbi-dedenin-cezasi-belli-oldu-1105404459.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hasan akgün, büyükçekmece belediyesi, soruşturma, idari soruşturma