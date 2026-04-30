Belediyelere yönelik operasyonlarda ‘mali çıkmaz’ detayı

Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programının konuğu Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Süleyman Karan, Türkiye'deki belediyelerin durumunu değerlendirdi. Karan... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

Yerel Reform Girişimi Deneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Karan, Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programına katılarak; derneği, Türkiye’deki belediyelerin durumunu ve Belediyecilik Forumu’nda örnek gösterilen projeleri anlattı.Karan, Yerel Reform Girişimi Derneği’ni şu sözlerle anlattı:“Gezi Parkı eylemlerinden bu yana bir grup arkadaşla yerelde demokrasi, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik bizim kafa patlattığımız konular. Aslında bu tarihten süzülüp gelen bir hikayenin özeti gibi. Biz toplumsal, demokratik belediyecilik anlayışını yerel yönetimlere yerleştirmek üzere yola çıkmış bir grup arkadaşız. Bazı belediyelerde gönüllü olarak saha çalışmalarında, kent konseylerinde yer aldık ve bu arada da bir belgesel çektik. Burada sosyalist belediyecilik, toplumcu belediyecilik, demokratik belediyecilik gibi örnekler üzerinden dünyadaki gelişmeleri tartıştık. Bunun Türkiye’de de örnekleri olduğunu fark ettik. Burada sosyal belediyecilikle, toplumcu belediyecilik arasında bir fark vardır. Sosyal belediyecilik koli vermektir. Toplumcu belediyecilik ise o koliyi vermeye gerek kalmayacak yerel ekonomik koşulları yaratmaktır.”‘Belediyelerde liyakat sorunu partiler üstü olarak var’Türkiye’deki belediyelerin durumunu değerlendiren Karan, “Bu derneğin kuruluş sebeplerinden en önemli sebeplerinden birisi yeni bir yerel yönetim yasasının çıkarılmasıydı. Artık yürümüyor çünkü. Mali ve idari özerkliği olmayan belediyelerde her türlü sorunla karşılaşmak mümkün. Belediyelerdeki liyakat sorunu partiler üstü olarak var. Bir kişinin yapacağı işi 10 kişi yapıyor. Bu bütçeler temel hizmetlerden gidiyor. Belediyelerin mali durumu ve özerkliği çok sıkıntılı. Örneğin turistik ilçe belediyeleri nüfusu üzerinden ödenek alıyor ancak yazın nüfusunun onlarca katı insana hizmet veriyor. Temel hizmetleri vermekte zorlanıyor belediyeler. Turizm vergisi de hazineye gidiyor. Bırakın da belediye alsın en azından” diye konuştu.Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında ‘mali çıkmaz’ detayıKaran, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında sıklıkla suçlamaların içerisinde yer alan “irtikap” suçunun da mali yetersizlik çeken tüm belediyeler için bir teamül haline geldiğini belirterek şunları söyledi:“Bu operasyonların içerisinde tabii ki rüşvet vardır ama bunların çoğu aslında şöyle oluyor; Belediyeler verilecek işi en doğru şekilde ve en ucuza yapacak firmaya şeffaf olduğunu varsaydığımız ihaleyle veriyor. Çocuklara park lazımsa, ihaleyi alan şirkete ‘Şuraya bir park yap’ ya da ‘Burada engelli vatandaşlarımız çok bir bağış yap ki engelliler için bir tesis kuralım’ diyorlar. Şimdi bunu yaptığında yasal olarak bu ‘irtikap’ dediğimiz meseleye giriyor. Bunu yapmayan belediye yoktur. Vatandaşa hizmet için bunu AK Parti de, CHP’de, MHP’de yapar. Bu yasalar ve mali akış çözülmeden başka türlü yapılamıyor.”BELFOR’daki örnek projeler16-17 Nisan’da Ankara’da, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yerel yönetimlerin iyi uygulamalarının tanıtılarak belediyelerde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Belediyecilik Forumu’ndaki (BELFOR) projeleri anlatan Karan şöyle konuştu:“Sivas Belediyesi dijital su yönetimiyle saniyede 100 litre su tasarrufu sağlayan bir projeye imza attı. Gelecekte belediyelerin en büyük sorunu bu olacak. Çünkü Türkiye su yoksulu bir ülke. Su sorununun sebebi iletimdeki kayıp ve kaçaklar. Sivas Belediyesi SCADA denilen otomasyon sistemiyle kayıp kaçak tespiti yapıyor ve hatları yeniliyor. Kayıp-kaçaklar minimuma indirgenerek doğadaki diğer su kaynaklarına başvurmadan, tasarrufla belli sorunlar çözülüyor. Ege ve Akdeniz belediyelerine örnek bir proje. Yalnızca beş kilometre boru döşediler ve bununla pek çok şeyi çözdüler. Rize’de Fındıklı Belediyesi’nde ‘Meci’ projesi sundu. Meci, Lazca ‘imece’ demek. Belediye başkanından, belediye çalışanlarına ve halka kadar; insanların bir araya gelerek hasat toplamada, su kanalı açmada, yol döşemede birlikte çalışmaları. Bölgedeki iş insanları da bu işlerin finansmanın da rol alıyor. Haftada bir ya da iki gün başkan dahil herkes belediye işçisi gibi çalışıyorlar. Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nin katılımcı bütçe modeli, doğrudan demokrasinin uygulanabildiği ilk proje. Bağlar büyük bir ilçe. Türkiye’nin en büyük mahallelerinden Bağcılar’da burada. Halk toplanıyor, taleplerini ve önceliklerini dile getiriyor, bunlar not alınıp uygulanmaya konuyor. Yasal olarak bütçeden de bu doğrultuda pay ayrılıyor. Umarım bu örnekler güçlenir.”

Fethi Yılmaz

