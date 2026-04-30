https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/abdde-benzin-fiyatlari-ve-enflasyon-hizla-yukseldi-galon-basina-ortalama-430-dolar-1105402834.html
ABD’de benzin fiyatları ve enflasyon hızla yükseldi: Galon başına ortalama 4.30 dolar
Sputnik Türkiye
ABD’de benzin fiyatları yalnızca son bir haftada 27 sent artarak yüzde 7’lik bir artışla galon başına ortalama 4.30 dolara ulaştı. Yıllık enflasyon da bir ayda yüzde 2.8’den yüzde 3.5’e yükseldi.
2026-04-30T16:51+0300
ekonomi̇
abd
petrol fiyatları
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104604756_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_189b94cb910e2b53b6ae3c44719fb6cb.jpg
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104604756_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9984307c037a5624b73e3fb3b32476e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, petrol fiyatları, enflasyon
ABD’de benzin fiyatları yalnızca son bir haftada 27 sent artarak yüzde 7’lik bir artışla galon başına ortalama 4.30 dolara ulaştı. Görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanamaması endişeleri, fiyatların hızla yükselmesine yol açtı. Bugünün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon da bir ayda yüzde 2.8’den yüzde 3.5’e yükseldi.
Petrol fiyatları ABD'de bir çok eyalet geceyi yaşarken adeta ‘hız treni’ yaşadı. Küresel bir gösterge olan Brent ham petrolünün varil fiyatı ABD saatiyle perşembe sabahının erken saatlerinde TSİ ile öğle saatlerinde 125 doların üzerine çıktı.
Tüm bunlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı yeniden müzakere masasına zorlamak amacıyla Tahran’ın limanlarına yönelik uzatılmış bir askeri abluka seçeneğini değerlendirdiğine dair haberlerin ardından geldi.
Petrol yaklaşık yüzde 7 yükselerek varil başına 126 dolara çıktı. Şimdi ise yüzde 3’ten fazla düşüşle 114 doların hemen altında.
ABD’de enflasyon da yükseldi
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre mart ayında İran savaşının etkisiyle enflasyonda kayda değer bir yükseliş gerçekleşti.
ABD’de yıllık enflasyon mart ayında yüzde 3.5’e yükseldi, yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2.8 olarak ölçülmüştü.
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de (PSE) martta yıllık yüzde 3.2 artış gösterdi.