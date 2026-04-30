https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/abdde-benzin-fiyatlari-ve-enflasyon-hizla-yukseldi-galon-basina-ortalama-430-dolar-1105402834.html

ABD’de benzin fiyatları ve enflasyon hızla yükseldi: Galon başına ortalama 4.30 dolar

Sputnik Türkiye

ABD’de benzin fiyatları yalnızca son bir haftada 27 sent artarak yüzde 7’lik bir artışla galon başına ortalama 4.30 dolara ulaştı. Yıllık enflasyon da bir ayda yüzde 2.8’den yüzde 3.5’e yükseldi.

2026-04-30T16:51+0300

ekonomi̇

abd

petrol fiyatları

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104604756_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_189b94cb910e2b53b6ae3c44719fb6cb.jpg

Petrol fiyatları ABD'de bir çok eyalet geceyi yaşarken adeta ‘hız treni’ yaşadı. Küresel bir gösterge olan Brent ham petrolünün varil fiyatı ABD saatiyle perşembe sabahının erken saatlerinde TSİ ile öğle saatlerinde 125 doların üzerine çıktı.Tüm bunlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı yeniden müzakere masasına zorlamak amacıyla Tahran’ın limanlarına yönelik uzatılmış bir askeri abluka seçeneğini değerlendirdiğine dair haberlerin ardından geldi.Petrol yaklaşık yüzde 7 yükselerek varil başına 126 dolara çıktı. Şimdi ise yüzde 3’ten fazla düşüşle 114 doların hemen altında.ABD’de enflasyon da yükseldiABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre mart ayında İran savaşının etkisiyle enflasyonda kayda değer bir yükseliş gerçekleşti.ABD’de yıllık enflasyon mart ayında yüzde 3.5’e yükseldi, yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2.8 olarak ölçülmüştü.Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de (PSE) martta yıllık yüzde 3.2 artış gösterdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

