Yazar Adil Karagöz 46 yıldır günlük tutuyor: "Saçıma ilk ak düştüğü günü yazmışım"

1981'de başladım. 11 yaşımda. Zaman zaman bakıyorum ne olmuş, neymişiz, neler yaşamışız aile hayatında. Kendi hayatımdan, Türkiye gündeminden, çevremden, doğumlar, ölümler, ondan sonra düğünler, ekonomik veriler, sportif faaliyetlerdeki başarılarımız gibi şeyleri yazıyorum. Mesela kendi hayatımla ilgili saçıma ilk ak düştüğünü yazmışım. Ondan sonra bir pantolon almışım, onu yazmışım ilk başladığım zamanlarda. Daha sonra ilk trene binişimi yazmışım, ilk kitabımın yayınlanışını yazmışım.Böyle değişik şeyler var. Bugün daha yazmadım. Mesela sizinle canlı yerine katıldığımızı yazacağım. Bir farklı olarak bu var. Yıllık hedeflerimi yazarım her yılbaşı. O hedeflerimi yıl sonu gerçekleştirebilmemiş miyim, gerçekleştirebilmemiş miyim? Her ay sonunda bir özet çıkartırım. Yaklaşık 12 bin sayfa yazmışım. Uzunluk olarak sayfaları bir araya, raprakları bir araya getirdiğiniz zaman yanlış yapmadıysam bir buçuk kilometreye yakın olmuş. Bir Guinness rekorlar kitabını okumuştum. Guinness rekorlar kitabına bir kişi 55 yıl günlük tutarak rekor kırdı diye. Ben bu rekoru kırarım diye kendime bir hedef koymuştum. Ama ondan sonraki yıllarda bu rekorları kıranları oldu. Bizim de şu anda 46 yıl oldu. Ömrümüz el veriyorsa 56 olur, 66 olur, 76 olur bilemeyiz. Ona bakarsın ömrümüz el vermez. Bir gün sonrası için de garantimiz yok.